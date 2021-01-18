В США отреагировали на задержание Навального

В Соединенных Штатах Америки призывают РФ освободить роSSийского оппозиционера Алексея Навального.

Об этом написал в Twitter сенатор Берни Сандерс.

"Пережив покушение на свою жизнь, роSSийский активист Алексей Навальный был задержан после того, как сегодня мужественно вернулся в РоSSию. Я призываю к его освобождению. Соединенные Штаты должны поддержать тех, кто борется с коррупцией и работает во имя демократии во всем мире" , - написал сенатор Берни Сандерс.

Также прокомментировал задержание политика и бывший посол США в РоSSии Майкл Макфол.

"Неуверенность и слабость путинского режима сегодня ярко демонстрируются. Путин сильно боится Навального", - написал он.

Напомним, сегодня Навального задержали во время паспортного контроля после возвращения из Германии. Сейчас политик находится в транзитной зоне. Во ФСИН подтвердили задержание Навального. В ведомстве заявили, что меру пресечения изберет суд. До решения суда Навального будут держать под стражей.