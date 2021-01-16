Местные выборы в марте не смогут пройти в 18 территориальных общинах Донецкой и Луганской областей

Все общины, где не провели выборы 25 октября, не готовы к новой попытке.

В связи с роSSийской вооруженной агрессией против Украины невозможно обеспечить стопроцентную безопасность граждан во время организации подготовки и проведения местных выборов 28 марта 2021 года в 18 территориальных общинах Донбасса. То есть это все общины, в которых не состоялись выборы 25 октября - проводить голосование там до сих пор опасно.

Соответствующее решение было принято рабочей группой по вопросам проведения местных выборов на территориях Донецкой и Луганской областей, говорится в заявлении Донецкой ОГА.

В Донецкой области это Светлодарская и Торецкая городские территориальные общины Бахмутского района, Сартанская поселковая территориальная община Мариупольского района, Авдеевская, Марьинская городские, Очеретинская поселковая территориальная община Покровского района.

На Луганщине невозможно безопасно подготовиться к выборам в Горской, Лисичанской, Попаснянской, Северодонецкой городских территориальных общинах, Счастьенской городской, Станично-Луганской, Широковской поселковых, Нижнетепловской сельской территориальных общинах Счастьенского района.

Копию протокола с соответствующим решением отправили в Центральную избирательную комиссию.

В начале января ЦИК обратилась в Донецкую и Луганскую областные государственные администрации - областные военно-гражданские администрации с просьбой предоставить выводы относительно возможности проведения выборов 28 марта.

В перечень общин, по которым необходимо сделать выводы, вошли 10 территориальных общин Донецкой и восемь Луганской областей.

Выборы 25 октября там не смогли провести по причине роSSийской агрессии.

Напомним, что в ноябре глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что подготовленный украинской стороной "План совместных шагов" для Трехсторонней контактной группы содержит предложение о полном прекращении конфликта и демилитаризации отдельных районов Донецкой и Луганской областей в начале 2021 года, чтобы создать все необходимые условия для проведения там местных выборов до 31 марта 2021 года.

Согласно украинскому плану, не позднее 31 марта 2021 года на территории ОРДЛО должны быть проведены местные выборы в соответствии с Конституцией и законами Украины и с соблюдением стандартов ОБСЕ - Копенгагенского документа 1990 года.

В декабре Кравчука вызвали на заседание комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти за его заявление о выборах на оккупированном Донбассе.