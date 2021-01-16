Оккупанты ранили украинского военного неподалеку Трудовского

За сутки боевики шесть раз нарушили "тишину". Украинские войска стреляли в ответ.

Оккупанты ранили украинского военного неподалеку Трудовского
Фото: Макс Левин

В районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе за прошедшие сутки, 15 января, было зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня со стороны роSSийских наемников. Один украинский военный получил ранение.

Об этом информирует пресс-центр ООС.

Так, рядом с Гнутово и Талаковкой вооруженные формирования РоSSийской Федерации несколько раз открывали огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

"Неподалеку Трудовского противник совершил в сторону наших позиций несколько очередей из стрелкового оружия. В результате выстрелов один украинский защитник получил огнестрельное ранение. Воина быстро доставили в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.

Кроме того, вблизи Южного роSSийско-оккупационные войска вели огонь из подствольного гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

На обстрелы противника украинские защитники открывали ответный огонь.

О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ.

С начала 16 января вдоль всей линии разграничения нарушений режима прекращения огня не зафиксировано, сообщают в штабе.

Напомним, 14 января оккупанты шесть раз открывали огонь по позициям ВСУ на Донбассе. Один украинский защитник получил легкое осколочное ранение около Гнутово.

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