В МИД Украины ответили на ультиматум Додика по подаренной Лаврову иконе

Украина не воспринимает языка условий и ультиматумов.

В МИД Украины ответили на ультиматум Додика по подаренной Лаврову иконе
Фото: Інформаційна агенція SRNA

В Украине не воспринимают языка условий и ультиматумов от главы президиума Боснии и Герцеговины Милорада Додика.

Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

"То, что икона происходит с украинской территории - это бесспорный факт. Генеральная прокуратура Украины открыла уголовное производство по делу незаконного вывоза. Мы ожидаем, что боснийско-герцеговинская сторона не будет использовать икону во внутриполитической борьбе, а предоставит содействие в рамках уголовного расследования и экспертизы и в ее скорейшем возвращении в Украину", - сказал Николенко агентству "Интерфакс-Украина".

Спикер напомнил, что Украина и Босния и Герцеговина являются государствами-участниками Конвенции 1970 года о мерах, направленных на запрещение и предупреждение незаконного ввоза, вывоза и передачи права собственности на культурные ценности.

"Согласно статье 7, государства-участники этой конвенции обязуются запрещать ввоз культурных ценностей, похищенных из музея или религиозной и светской исторической достопримечательности, а также по требованию другого государства-участника осуществлять соответствующие шаги для выявления и возвращения любой такой культурной ценности", - отметил он.

Как сообщалось, глава президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик назвал условие возвращения в Украину иконы, подаренной роSSийскому министру иностранных дел Сергею Лаврову. По его словам, 300-летнюю икону Святого Николая отдадут, если Киев докажет, что искал ее раньше.

Напомним, что 14 декабря Додик подарил Лаврову 300-летнюю икону, которую, вероятно, вывезли из Луганска. Как писали местные СМИ, в подтверждение подлинности иконы показали официальную печать на обороте. На ней указано, что картина была собственностью Украинской ССР. В Министерстве культуры и информполитики Украины сообщили, что печать на иконе свидетельствует, что она является собственностью Украины. Это печать Одесской краевой комиссии по охране памятников материальной культуры и природы, которая была создана в 1926 году при Одесском историко-археологическом музее.

Посольство Украины в Боснии и Герцеговине 16 декабря направило официальную ноту с требованием предоставить полную информацию о ситуации и объяснить, что это за икона и как она попала в Боснию и Герцеговину.

18 декабря прокуратура Боснии и Герцеговины открыла дело по факту передачи украинской иконы Лаврову.

25 декабря подаренную роSSийскому министру иностранных дел Сергею Лаврову икону с украинской печатью вернули на территорию Боснии и Герцеговины.

По данным СМИ, украинскую икону вывезли с Донбасса через РоSSию и Сербию.

Ранее Офис главы президиума Боснии и Герцеговины Милорада Додика сообщил посольству Украины в Боснии и Герцеговине о том, что икона Святого Николая, которую политик подарил главе МИД РоSSии Сергею Лаврову, якобы "находилась во владении семьи из Республики Сербской" и является "семейной иконой".

В МИД Украины отметили, что никаких подтверждающих документов о законности перемещения иконы на территорию Боснии и Герцеговины предоставлено не было. Таким образом, вопрос об истинных обстоятельствах попадания артефакта в Боснию и Герцеговину и пути его вступления в собственность остается открытым.

5 января Додик заявил, что вернет украденную в Луганске икону тем, от кого ее получил.

6 января глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что "господин Додик продолжает врать, превосходя своих старших друзей". Украина в дальнейшем требует возвращения похищенной в Луганске иконы.

Стоимость 300-летней позолоченной иконы из Луганска может составить 12,5 млн евро.

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