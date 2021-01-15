В "Европейской солидарности" предупреждение Нацсовета телеканалу "Прямой" считают шагом к лишению лицензии

Предупреждение Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания телеканалу «Прямой» – первый шаг на пути к лишению лицензии и закрытию канала. С таким заявлением выступила партия "Европейская солидарность".

"Скоро уже два года, как «Прямой» работает в режиме давления и преследований, но даже при таких условиях журналистский коллектив «Прямого» вывел его в лидеры информационного телерынка страны. «Прямой» имеет четкую проукраинскую, проевропейскую патриотическую позицию, но душить власть пытается именно его.

В то же время тройка прокремлевских телеканалов имени Медведчука работает в режиме наибольшего благоприятствования со стороны Офиса Президента. Об этом публично свидетельствуют и недавние заявления одного из советников руководителя Офиса Президента, что для ОПУ пророSSийские каналы не являются врагами. Более того, Офис даже «приветствует их профессиональную деятельность». О том, что «между Банковой и подконтрольными каналами Медведчука налажена коммуникация», заявила на днях даже депутат из фракции «Слуга народа» Елизавета Ясько", - говорится в заявлении.

Партия выразила поддержку коллективу и призвала власти "прекратить преследование канала и зачистку информационного поля в пользу промосковских каналов».