Верховный суд отменил президентский указ об увольнении Семочко

Иск Семочко к президенту об отмене указа о его увольнении удовлетворили частично.

Кассационный административный суд Верховного суда признал противоправным и отменил указ президента об увольнении Сергея Семочко с должности первого заместителя главы Службы внешней разведки.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на пресс-службу Верховного Суда.

"Кассационный админсуд ВС признал противоправным и отменил указ президента от 2019 №143/2019 "Об освобождении Семочко с должности первого заместителя главы Службы внешней разведки Украины", - говорится в сообщении.

Иск Семочко к президенту об отмене указа о его увольнении удовлетворили частично. В удовлетворении остальных исковых требований истцу отказано.

Возглавляла коллегию судей Кассационного админсуда судья Ирина Васильева.

Напомним, пятый президент Петр Порошенко уволил Семочко в апреле 2019 года. 16 октября 2018-го Служба безопасности начала расследование относительно Семочко по делу о госизмене.

Ранее журналисты Bihus.info установили, что жена Семочко Татьяна Лысенко, а также ее родственники, в том числе дети от первого брака, имеют роSSийские паспорта. Семочко, в свою очередь, открестился от этих паспортов и заявил, что крымчан принудительно паспортизировали.

Журналисты также нашли ряд элитной недвижимости в семье разведчика, среди которых три дома в Козине под Киевом на общую сумму 8 млн долларов. По их информации, владение указанной недвижимостью не соответствует доходам родственников Семочко. В связи с этим Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовное производство по факту возможного незаконного обогащения.

Кассационный административный суд Верховного Суда 24 июня 2020-го оставил без рассмотрения иск Сергея Семочко о восстановлении в должности первого заместителя главы Службы внешней разведки. Однако Семочко обжаловал это решение.

В 2020 году Порошенко сообщили о подозрении в связи с незаконным, по мнению следствия, назначением Семочко.