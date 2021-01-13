Оккупанты 11 раз открывали огонь на Донбассе, военный ВСУ получил ранения

ВСУ несколько раз открывали ответный огонь.

Оккупанты 11 раз открывали огонь на Донбассе, военный ВСУ получил ранения
Фото: Макс Левін

За прошедшие сутки, 12 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 11 нарушений режима прекращения огня со стороны роSSийско-оккупационных войск. Украинские военные несколько раз открывали ответный огонь.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

Большинство обстрелов были произведены в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Из минометов 82-го калибра и стрелкового оружия вооруженные формирования РоSSийской Федерации вели огонь в сторону украинских позиций неподалеку Песков и Водяного, что около Донецка. Вблизи Песков противник также открывал огонь из гранатометов различных систем.

В пригороде Авдеевки оккупационные войска открывали огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия, вблизи Красногоровки - из станковых противотанковых гранатометов, а неподалеку Верхнеторецкого - из крупнокалиберных пулеметов.

Рядом с населенным пунктом Водяное, что на Приазовье, и около Павлополя боевики открывали огонь из ручных противотанковых гранатометов, а неподалеку Водяного - из автоматических станковых гранатометов.

В районе ответственности группировки "Север" недалеко от населенного пункта Золотое-4 противник вел огонь из автоматического станкового и ручного противотанкового гранатометов и стрелкового оружия. В результате обстрела один военнослужащий получил осколочное ранение. Защитника быстро доставили в медицинское учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние здоровья раненого - удовлетворительное.

С начала текущих суток, 13 января, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Напомним, 11 января на Донбассе в результате обстрела со стороны оккупантов погиб старший солдат 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригады Олег Андриенко. Ему было 37 лет.

Во вторник, 12 января, глава Офиса президента Андрей Ермак и заместитель главы администрации президента РоSSии Дмитрий Козак прилетели в Берлин для участия во встрече политических советников "нормандского формата". Предметом встречи было обсуждение реализации итогов Парижского саммита 2019 года в части политического урегулирования конфликта. По информации источников LB.ua, Ермак был сосредоточен на вопросах безопасности.

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