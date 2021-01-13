Палата представителей США поддержит импичмент Трампа - Reuters

Дальнейшее пребывание Трампа в должности будет угрожать национальной безопасности, демократии и Конституции США, считают авторы документа.

Палата представителей американского Конгресса, контролируемая демократами, планирует уже в среду проголосовать за резолюцию об импичменте президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщает Reuters.

Инициирована демократами резолюция объявит Трампа виновным в подстрекательстве к восстанию, если тот не уйдет в отставку или если вице-президент Майк Пенс не запустит процедуру его смещение в соответствии с положением Конституции США .

Позже во вторник Палата представителей проголосует за резолюцию, призывающую Майка Пенса применить 25-ю поправку, которая позволяет большинству кабинета лишить президента власти, если он или она считается неспособным выполнять служебные обязанности. Соответствующая статья Конституции США никогда ранее не применялась.

Советники Пенса говорят, что вице-президент не поддерживает эту идею, а Трамп заявил журналистам в Техасе, что его такая перспектива не беспокоит.

"Двадцать пятая поправка не представляет для меня никакого риска", - сказал Трамп журналистам во время поездки к границе с Мексикой.

Поскольку до окончания срока президентских полномочий Трампа осталось всего восемь дней, шансы демократов завершить процедуру до вступления Байдена в должность кажутся небольшими. Но демократы говорят, что действия Трампа требуют ответа.

"Наша нация, наша демократия и наша свобода не могут рисковать еще одним днем президентства Трампа", - сказал глава регламентного комитета Палаты представителей Джим Макговерн.

Напомним, что в Конгрессе тем временем зарегистрировали резолюцию об импичменте Трампа.

Резолюция содержит одну статью обвинения действующего президента США в мятеже. При этом упоминается по меньшей мере два эпизода "преступных действий" Трампа: требование от представителя власти Джорджии сфальсифицировать результаты голосования в штате и подстрекательство толпы к агрессии против Конгресса США .

Дальнейшее пребывание Трампа в должности будет угрожать национальной безопасности, демократии и Конституции США , считают авторы документа.

Вопрос импичмента снова встал для Трампа после штурма Капитолия его сторонниками в день, когда Конгресс свидетельствовал результаты голосования коллегии выборщиков.