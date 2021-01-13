В Офисе президента рассказали о результатах встречи "нормандской четверки"

"Дискуссия имела непростой, но конструктивный характер".

В Офисе президента рассказали о результатах встречи "нормандской четверки"
Фото: Радіо Свобода

Во время встречи политических советников лидеров государств-участников Нормандского формата 12 января поднимались вопросы выполнения договоренностей, достигнутых главами Германии, Франции, Украины и РоSSии во время саммита в Париже в декабре 2019 года.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента по итогам заседания.

Отмечается, что консультации продолжались более шести часов.

"В частности, стороны коснулись всех вопросов повестки дня - от безопасности до гуманитарных. Дискуссия имела непростой, но конструктивный характер. Все стороны отметили важность соблюдения режима прекращения огня на Донбассе. Во время встречи украинская сторона акцентировала внимание на вопросах безопасности и необходимости усиления безопасности как составляющей договоренностей", - говорится в сообщении.

В настоящее время, как сообщили в Офисе президента, в переговорах объявлен перерыв. Продолжение встречи на уровне политических советников должно состояться в пятницу, 22 января.

Со своей стороны заместитель главы администрациипрезидента РФ Дмитрий Козак заявил журналистам, что в рамках переговоров "нормандской четверки" сегодня найти окончательное решение не удалось.

По словам Козака, Москва, Киев, Берлин и Париж обменялись мнениями "по всем принципиальным вопросам", касающимся реализации Минских соглашений.

"Найти окончательные решения не удалось. Договорились, что будут подготовлены новые принципиальные подходы к формированию дорожной карты в Трехсторонней контактной группе по всеобъемлющему урегулированию конфликта", - сказал Козак.

Он также добавил, что в течение двух ближайших недель советники глав четырех государств проведут еще одну, вероятно, виртуальную, встречу по Минским соглашениям.

Напомним, сегодня глава Офиса президента Украины Андрей Ермак и заместитель главы администрации президента РоSSии Дмитрий Козак прилетели в Берлин для участия во встрече политических советников "нормандского формата".

Предметом встречи представителей стран "нормандской четверки" является обсуждение реализации итогов парижского саммита 2019 года в части политического урегулирования конфликта.

По информации источников LB.ua, глава Офиса президента Андрей Ермак был сосредоточен на вопросах безопасности.

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