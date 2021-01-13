В Берлине завершились переговоры "нормандской четверки"

Заседание проводилось в ведомстве федерального канцлера на уровне политических советников.

В Берлине во вторник вечером завершились переговоры представителей "нормандской четверки" по урегулированию ситуации на Донбассе.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на представителя посольства РФ в Германии.

Заседание проводилось в ведомстве федерального канцлера на уровне политических советников.

"Переговоры завершились", - сказал дипломат.

Напомним, сегодня глава Офиса президента Украины Андрей Ермак и заместитель главы администрации президента РоSSии Дмитрий Козак прилетели в Берлин для участия во встрече политических советников "нормандского формата".

Предметом встречи представителей было обсуждение реализации итогов парижского саммита 2019 года в части политического урегулирования конфликта.

По информации источников LB.ua, переговоры длились свыше 5 часов. Глава Офиса президента Андрей Ермак был сосредоточен на вопросах безопасности.