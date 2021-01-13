Конгрессменов предупредили о подготовке нового штурма Капитолия во время инаугурации Байдена

Законодателям сообщили о четырех конкретных вооруженных угрозах.

Конгрессменов предупредили о подготовке нового штурма Капитолия во время инаугурации Байдена
Фото: wall.alphacoders.com

Сотрудники служб безопасности Капитолия предупреждают американских законодателей, что тысячи радикально настроенных сторонников президента Дональда Трампа планируют штурм Капитолия во время инаугурации Джо Байдена.

Об этом сообщает The Hill.

По словам собеседника издания, законодателям сообщили о четырех конкретных вооруженных угрозах относительно Капитолия, Белого дома и Верховного суда во время телефонного разговора поздно вечером в понедельник.

Напомним, что в Конгрессе зарегистрировали резолюцию об импичменте Трампа.

Резолюция содержит одну статью обвинения действующего президента США в мятеже. При этом упоминается по меньшей мере два эпизода "преступных действий" Трампа: требование от представителя власти Джорджии сфальсифицировать результаты голосования в штате и подстрекательство толпы к агрессии против Конгресса США.

Дальнейшее пребывание Трампа в должности будет угрожать национальной безопасности, демократии и Конституции США, считают авторы документа.

Вопрос импичмента снова встал для Трампа после штурма Капитолия его сторонниками в день, когда Конгресс свидетельствовал результаты голосования коллегии выборщиков.

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