В Конституционном суде отчитались о стоимости отдыха Тупицкого в Эмиратах

В суде говорят, что Тупицкий может позволить себе такой отдых с одной зарплаты за декабрь.

Фото: Цензор.нет

В Конституционном суде после журналистского материала об отдыхе главы КС Александра Тупицкого в Объединенных Арабских Эмиратах отчитались о стоимости его отпуска.

На странице суда в Facebook заявили, что Тупицкий с женой и сыном 6 января полетели в ОАЭ и пробудут там до 13 числа.

"Стоимость пакета услуг, предоставляемого туроператором на трех человек, составляет 242 116,43 грн. В стоимость тура входит авиаперелет в обе стороны, проживание в двухкомнатном номере отеля, двухразовое питание, трансфер, страхование и стоимость туристического обслуживания. Указанное опровергает ложные заявления отдельных лиц и СМИ относительно аренды Александром Тупицким совместно с семьей королевской виллы в Дубае стоимостью 300 тысяч гривен в сутки", - заявили в суде.

Фото: КС

При этом заявляется, что доход главы КС за декабрь 2020 года составил 433 538 гривен.

"Также, по словам Александра Тупицкого, информация о его отдыхе в Дубае с украинскими и роSSийскими бизнесменами, которые причастны к криминальному миру, является откровенной ложью. В случае обнародования персональных сведений об указанных лицах они самостоятельно могут воспользоваться своим правом на защиту чести, достоинства и деловой репутации и опровержении недостоверной информации", - заявили в КС.

Тупицкий комментировать свой отпуск в дальнейшем отказывается.

Несколько дней назад издание "Цензор.нет" обнародовало репортаж из ОАЭ, где заметили Тупицкого с семьей.

Напомним, что 29 декабря Зеленский созвал срочное заседание СНБО, на котором, в частности, рассматривались вопросы разрешения конституционного кризиса в Украине. После этого президент подписал указ об отстранении Тупицкого от должности на два месяца.

В Конституционном Суде заявили, что Зеленский вышел за пределы своих полномочий. В суде призвали отменить указ об отстранении Тупицкого и пригрозили президенту уголовной ответственностью.

30 декабря представитель Главы государства в КСУ Федор Вениславский назвал отстранение Тупицкого "фактически вынужденным шагом президента".

В Офисе генпрокурора утверждают, что отстранение главы КСУ является законным.

21 декабря "Схемы" опубликовали разговор главы КСУ Тупицкого, свидетельствующий о его причастности к судейскому мошенничеству. В расследовании журналистов отмечается, что в октябре 2018 года следователи Генпрокуратуры записывали разговоры Тупицкого в рамках уголовного дела в отношении экс-главы Высшего хозяйственного суда Виктора Татькова, который находится в розыске. Тупицкий, бывший на тот момент заместителем главы КСУ, позвал на встречу в кафе своего знакомого, донецкого бизнесмена Владислава Дрегера, тогда уже сотрудничавшего с правоохранителями и осуществившего запись этого разговора.

Как следует из записи, Тупицкий пытался убедить Дрегера не свидетельствовать правоохранителям о его роли в событиях вокруг "Зуевского энергомеханического завода" (г. Зугрэс), в завладении которым сейчас подозревается Татьков.

28 декабря Офис генпрокурора вызвал Тупицкого для вручения подозрения, однако глава КСУ не пришел "по уважительной причине". После этого Офис генпрокурора направил подозрение Тупицкому по почте.

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