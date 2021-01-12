Тимошенко призвала местных депутатов требовать от правительства снижения цены на газ

Лидер "Батькивщины" скептически оценила способность парламентско-правительственного большинства подготовить план антикризисных мер.

Тимошенко призвала местных депутатов требовать от правительства снижения цены на газ
Фото: скрін відео/facebook Юлія Тимошенко

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко считает критической ситуацию с повышением тарифов на газ и тепло и призывает местные советы по всей стране требовать от центральной власти быстрого разрешения кризиса. Об этом она написала в заметке на своей Facebook-странице.

«Я призываю депутатов партии «Батькивщина» по всей стране, а также представителей других сил, которым небезразлично благосостояние украинских семей, созвать внеочередные сессии советов разных уровней и требовать от правительства принятия решения о направлении на нужды населения газа из наших подземных хранилищ по цене закупки. Это позволит мгновенно уменьшить тарифы втрое», - подчеркнула Юлия Тимошенко.

Юлия Тимошенко скептически оценила способность парламентско-правительственного большинства подготовить план антикризисных мер для разрешения кризиса в связи с повышением тарифов.

«Будем откровенны: кто реально верит, что люди, не способные просчитать последствия своих же постановлений, сумеют придумать какой-то антикризисный план? Они - настоящие мастера создавать проблемы, а вот решить хотя бы одну сегодняшнему Кабмину не удалось ни разу. В лучшем случае - просто тянуть время, в худшем - найдутся ловкачи и, воспользовавшись ситуацией, создадут очередную коррупционную схему», - написала глава "Батькивщины".

Она призвала власти обеспечить украинцев газом по цене не выше, чем та, по которой газ покупал государственный монополист.

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