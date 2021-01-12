Суд перенес рассмотрение апелляции на арест Микитася на 20 января

Суд отложил до 20 января рассмотрение апелляции на меру пресечения экс-нардепу Максиму Микитасю, которого арестовали за полтора часа до Нового года по делу о заказе похищения человека.

На сегодняшнее заседание не пришли стороны обвинения, говорится на странице Микитася в Facebook.

Сторона защиты считает, что дело о заказе похищения юриста "Укрбуда" сфальсифицировано.

При этом отмечается, что переписка, которую в суде предоставляли в качестве доказательства причастности бывшего нардепа к похищению, якобы была сфальсифицирована.

Напомним, что бывшему нардепу инкриминируют заказ похищения юриста корпорации "Укрбуд", владельцем которой был Микитась. Следствие утверждает, что Микитась во время пребывания под домашним арестом (по делу о хищении средств Нацгвардии) заказал похищение человека с целью вымогательства $ 800 тысяч долга.

Микитась после дачи показаний по "делу Нацгвардии", в том числе и в отношении заместителя главы Офиса президента Олега Татарова, находится под защитой Национального антикоррупционного бюро.

В НАБУ отреагировали на новое подозрение бывшему владельцу компании "Укрбуд" и отметили, что не располагают информацией о доказательной базе, на основании которой следователи Нацполиции сообщили ему о подозрении.

Избрать меру пресечения Микитасю в деле о похищении получилось не с первого раза. Сначала он опоздал на заседание, потом судьи объявили отвод. На следующий день, 31 декабря, Микитась не явился на утреннее заседание, и суд принял решение о принудительном приводе. Рассмотрение ходатайства растянулось на целый день, подозреваемого отправили под стражу только вечером.