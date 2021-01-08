Украина исследует планшет, найденный на месте крушения самолета МАУ под Тегераном

За год было проведено более 200 процессуальных и следственных действий по делу авиакатастрофы, происшедшей год назад.

Украина исследует планшет, найденный на месте крушения самолета МАУ под Тегераном
Фото: Макс Требухов

В декабре 2020 года Иран передал Украине планшет, найденный на месте катастрофы самолета МАУ под Тегераном, случившейся в январе прошлого года.

Об этом в соцсети Facebook написала Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

"Начато исследование планшета, найденного на месте авиакатастрофы, который в декабре 2020 года Иран передал Украине", - говорится в сообщении.

"Год назад в небе над Ираном был сбит украинский «Боинг». Последним этот полет стал для 176 человек - это граждане 6 стран, 11 из них - украинцы", - напомнила она.

Генпрокурор отметила, что за год было проведено более 200 процессуальных и следственных действий, направлено 18 запросов о международной правовой помощи в другие страны, постоянно сотрудничаем с компетентными органами Ирана и Канады.

В рамках международного сотрудничества украинская делегация выезжала на место авиакатастрофы, где частично смогла осмотреть и сфотографировать обломки самолета.

"Сейчас в Украине продолжается комплексная криминалистическая экспертиза для установления причин и характера поражений самолета, объема материального ущерба и соблюдения правил международных полетов", - отметила Венедиктова.

Напомним, Иран наконец передал Украине проект отчета о причинах катастрофы самолета МАУ под Тегераном.

Cамолет Boeing 737-800NG авиакомпании "Международные авиалинии Украины" рейса PS752 из Тегерана в Киев был сбит вскоре после вылета из международного аэропорта столицы Ирана утром 8 января. Погибли все 176 человек, бывшие в самолете, - 167 пассажиров и 9 членов экипажа.

Среди погибших - граждане 6 стран.

После нескольких дней отрицаний в Иране официально признали вину за сбитие украинского самолета из зенитно-ракетного комплекса противовоздушной обороны, которое назвали ошибочным, и взяли на себя ответственность.

30 июля в Киеве с участием иранской делегации начались переговоры относительно компенсаций семьям погибших.

19 октября Иран полностью признал свою вину за сбитие самолета.

22 декабря иранское агентство Tasnim сообщило, что Организация гражданской авиации Ирана обнародовала окончательный технический отчет о причинах катастрофы самолета "Международные авиакомпании Украины". Согласно отчету, самолет был поражен зенитной ракетой из-за человеческой ошибки.

Отмечалось, что отчет был передан через видеоконференцию представителям стран, граждане которых погибли в результате авиакатастрофы в Иране в январе прошлого года.

На следующий день в МИД Украины опровергли получение от Ирана отчета.

28 декабря в Министерстве иностранных дел Ирана заявили, что передали окончательный технический отчет о причинах катастрофы самолета "Международные авиалинии Украины". Отчет якобы был передан в онлайн-формате.

После этого Иран заявил, что готов выплатить по 150 тысяч долларов семьям всех погибших в катастрофе. В МИД Украины ответили, что размер компенсаций для родственников граждан, погибших в результате сбития Ираном самолета рейса PS752, должен быть определен путем переговоров сторон. Важной предпосылкой должно стать установление причин трагедии и привлечение виновных к ответственности.

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