В Вашингтоне массовые акции протеста: сторонники Трампа ворвались в Капитолий

В столице США Вашингтоне начались массовые акции протеста в поддержку действующего президента США Дональда Трампа.
Демонстранты, вышедшие в поддержку Трампа к зданию Конгресса, атаковали парламент и в конце концов прорвались через несколько рядов заграждения.
Вице-президента США Майка Пенса, который находился в здании, эвакуировали. Законодателям и персоналу было сказано найти безопасные места и держаться подальше от дверей и окон.
Полиция Капитолия США около 14:00 распространила предупреждение об "угрозе внутренней безопасности". В нем правоохранители призывали людей двигаться внутрь своих офисов, запирать двери, искать укрытия и сохранять тишину.
Сторонники Трампа, многие из которых были в камуфляжной одежде, взломали входы с восточной стороны Капитолия, прошли прямо через магнитометры и закрыли деревянные двери внутри.
Толпы протестующих бродили по залам, фотографировали и врывались в офисы. Как свидетельствуют данные фото- и видеосъемки, некоторые из них курили марихуану в офисах и уничтожали имущество, которое находилось в помещениях. Снаружи люди били стеклянные окна Капитолия.
Президент США Дональд Трамп призвал своих сторонников не прибегать к насилию и уважать закон и правоохранителей.
"Я прошу всех в Капитолии США сохранять мир. Никакого насилия! Помните, МЫ - партия правопорядка - уважайте закон и наших великих мужчин и женщин в голубом. Спасибо!" - написал Трамп в Twitter.
I am asking for everyone at the U.S. Capitol to remain peaceful. No violence! Remember, WE are the Party of Law & Order – respect the Law and our great men and women in Blue. Thank you!