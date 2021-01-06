В Вашингтоне массовые акции протеста: сторонники Трампа ворвались в Капитолий

Демонстранты, поддерживавшие Трампа, атаковали здание.

Фото: nytimes.com

В столице США Вашингтоне начались массовые акции протеста в поддержку действующего президента США Дональда Трампа.

Демонстранты, вышедшие в поддержку Трампа к зданию Конгресса, атаковали парламент и в конце концов прорвались через несколько рядов заграждения.

Вице-президента США Майка Пенса, который находился в здании, эвакуировали. Законодателям и персоналу было сказано найти безопасные места и держаться подальше от дверей и окон.

Полиция Капитолия США около 14:00 распространила предупреждение об "угрозе внутренней безопасности". В нем правоохранители призывали людей двигаться внутрь своих офисов, запирать двери, искать укрытия и сохранять тишину.

Сторонники Трампа, многие из которых были в камуфляжной одежде, взломали входы с восточной стороны Капитолия, прошли прямо через магнитометры и закрыли деревянные двери внутри.

Толпы протестующих бродили по залам, фотографировали и врывались в офисы. Как свидетельствуют данные фото- и видеосъемки, некоторые из них курили марихуану в офисах и уничтожали имущество, которое находилось в помещениях. Снаружи люди били стеклянные окна Капитолия.

Президент США Дональд Трамп призвал своих сторонников не прибегать к насилию и уважать закон и правоохранителей.

"Я прошу всех в Капитолии США сохранять мир. Никакого насилия! Помните, МЫ - партия правопорядка - уважайте закон и наших великих мужчин и женщин в голубом. Спасибо!" - написал Трамп в Twitter.

I am asking for everyone at the U.S. Capitol to remain peaceful. No violence! Remember, WE are the Party of Law & Order – respect the Law and our great men and women in Blue. Thank you!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 6, 2021

По данным The New York Times, мэр Вашингтона Мюриэль Баузер ввела общегородской комендантский час с 18:00.

Никому не разрешается ходить или водить машину по "любой улице, переулку, парку или другому общественному месту" с 18:00 до 6:00, сообщила в Твиттере Баузер.

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