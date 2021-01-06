Новогоднее поздравление Зеленского: в Офисе президента прокомментировали участие детей в съемках

Новогодний ролик Владимира Зеленского с участием детей украинцы в большинстве своем оценили положительно, но есть и те, кто считает, что детей на съемочной площадке эксплуатировали до глубокой ночи, и их участие в видео расценили как манипуляцию. В Офисе президента развеяли все слухи по этому поводу.

В Офисе Зеленского прокомментировали участие детей в новогоднем обращение президента

Заместитель главы Офиса президента Михаил Подоляк заверил, что в новогоднем ролике президента Владимира Зеленского дети принимали участие на законных основаниях. Накануне проходил кастинг, в котором отбирали детей 5-8 лет для съемок в "новогодней рекламе".

Съемки были с соблюдением всех процедур, прописанных в украинском законодательстве. В частности, были получены письменные разрешения от родителей на съемку их детей.

Снимали новогоднее поздравление президента 27 декабря в Мариинском дворце и на площади перед ним. Детей на площадку пригласили ненадолго и сняли быстро с ними те эпизоды, где они по сценарию должны были находиться в кадре. Ни со стороны детей, ни со стороны родителей, никаких претензий ко съемкам не было.

Подоляк отрицает информацию о том, что съемки длились до 3 часов утра и дети все это время находились на съемочной площадке.

Некоторые украинцы раскритиковали поздравление Зеленского, поскольку весь смысл ролика заключался в присутствии большого количества детей, которым глава государства давал обещания. При этом, и 70% украинцев, которые смотрели новогоднее поздравление президента Владимира Зеленского, 43% оценили его положительно, нейтрально - 35%, отрицательно - 21%.

Ранее сообщалось, что сам Владимир Зеленский встречал Новый год в карпатской резиденции "Синегора".


Лобанова Єлизавета, Тудей

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