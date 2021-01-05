Четырем чиновникам Львовской ОГА сообщили о подозрении в растрате 3,2 млн грн

К схеме были привлечены директор и заместитель фирмы-подрядчика, проводившей строительные работы.

Четырем чиновникам Львовской ОГА сообщили о подозрении в растрате 3,2 млн грн
Фото: flickr.com/NBU

Бывшему руководителю управления капитального строительства Львовской облгосадминистрации и еще трем чиновникам объявили о подозрении в присвоении 3,2 млн гривень.

По версии следствия, служащие специально завышали стоимость амбулаторий и спорткомплекса в области и вместе с подрядчиком растратили из бюджета 3,2 млн гривень, передает ZAXID.NET.

Как сообщили в областной прокуратуре, в период с ноября 2018 года до марта 2020-го четверо служащих Львовской ОГА вносили ложную информацию в официальные документы относительно объемов и стоимости работ по строительству и ремонту 3 объектов на территории области.

На основании согласованных и утвержденных должностными лицами ЛОГА документов на счета компании-исполнителя работ перечислили деньги. В результате завышения стоимости работ областному бюджету нанесен ущерб на 3,2 млн грн.

В пресс-службе Национальной полиции уточнили, что речь идет о бывшем руководителе управления капитального строительства Олеге Пелыхе и его подчиненных. Кроме того, в схему были вовлечены директор и заместитель фирмы-подрядчика, проводившего строительные работы.

"Данная коммерческая структура выполняла работы по строительству детской туристической базы и двух амбулаторий первичной медицины и первичной медицинской помощи в сельской местности. Общая смета работ составила 25,7 миллиона гривень", - сообщают в полиции.

Напомним, в декабре Нацполиция разоблачила на Черкащине растрату 7 млн грн, выделенных на ремонт дорог.

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