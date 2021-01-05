Зеленский получил 4,6 млн грн роялти от "Квартала 95" и "Киностолицы"

Президент внес изменения в декларацию 4 января.

Зеленский получил 4,6 млн грн роялти от "Квартала 95" и "Киностолицы"
Фото: informator.news

Президент Украины Владимир Зеленский в конце 2020 года получил от ООО "Квартал 95" и ООО "Киностолица" роялти на общую сумму 4 589 832 грн.

Информация о существенных изменениях в имущественном состоянии президента обнародована в Едином государственном реестре деклараций. Изменения президент внес в понедельник, 4 января.

В частности, указано, что Зеленский 30 декабря 2020 года получил две выплаты роялти от ООО "Квартал 95" на 1 048 000 грн и 3 306 832 грн. Также президент получил 235 тыс. грн роялти от ООО "Киностолица".

Напомним, за 2019 год Зеленский получил 5 млн гривен роялти от "Квартала 95".

Согласно предыдущим декларациям Зеленского, за 2017 год он получил 5 тыс. гривен роялти от "Квартала 95", а за 2018-й - 4 тыс. гривен.

Накануне избирательной кампании, в январе 2019 года, Зеленский подтвердил, что получает роялти от своего бизнеса в РоSSии, но не может его закрыть из-за уголовного преследования. Вскоре Зеленский заверил, что уже закрыл бизнес в РФ.

Роялти - это периодическая компенсация за использование патентов, авторских прав, франшиз и других видов собственности. В авторском праве этим словом обозначают гонорар, причитающийся владельцу авторских прав, принадлежащих ему или другому лицу, интеллектуальной собственности (патента, товарного знака, произведения искусства), за каждую публикацию, публичное воспроизведение, распространение или иное использование объекта собственности.

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