Зеленский продолжает возглавлять президентский рейтинг, Бойко на втором месте, - соцопрос

По сравнению с предыдущим опросом "Рейтинга", президент потерял 0,3%.

Зеленский продолжает возглавлять президентский рейтинг, Бойко на втором месте, - соцопрос
Володимир Зеленський
Фото: Скріншот відео

Владимир Зеленский продолжает возглавлять президентский рейтинг. Если бы выборы состоялись в ближайшее время, за него проголосовали бы 26,2% тех, кто пошел бы голосовать и определился с выбором.

За Юрия Бойко от ОПЗЖ проголосовали бы 16,6%, а за Петра Порошенко от "Европейской солидарности" - 13,3%. Об этом свидетельствуют данные социологического опроса группы "Рейтинг", проведенного 2-4 января.

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко набрала бы 10,5% голосов, Игорь Смешко ("Сила и честь") - 6,4%. За экс-премьера Владимира Гройсмана проголосовали бы 6,1%, за бывшего нардепа Олега Ляшко - 4,7%, за представителя "Голоса" Сергея Притулу - 4,1%. За лидера ВО "Свобода" Олега Тягнибока - 2,6%, за мэра Киева Виталия Кличко - 2,3%.

За "Слугу народа" на выборах в ближайшее время проголосовали бы 21,6% опрошенных, за ОПЗЖ - 17,4%, за "Европейскую солидарность" - 14,5%, за "Батькивщину" - 10,9%.

"Украинскую стратегию Гройсмана" готовы поддержать 5,7%, РПЛ - 5,6%, "За будущее" - 3,7%, "Свободу" - 3,2%, УДАР - 3,1%.

Фото: Рейтинг

Опрос проводился на всей территории Украины, кроме временно оккупированной. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Было опрошено 2 500 человек на основе случайной выборки мобильных номеров. Ошибка репрезентативности с доверительной вероятностью - 0,95 - не более 2%.

По сравнению с предыдущим опросом "Рейтинга" относительно кандидатов в президенты, Зеленский потерял 0,3%. В декабре за него готовы были голосовать 26,5% респондентов. Впрочем, на втором месте в опросе был Петр Порошенко, сейчас же - Бойко.

Согласно опросу "Фонда демократических инициатив" и КМИС, политиком года украинцы чаще всего называют действующего президента Владимира Зеленского, но он же возглавил и народный рейтинг "неудачников" года. В прошлом году Зеленского политиком года считали 46% украинцев.

На втором месте пятый президент Петр Порошенко с 9,2%.

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