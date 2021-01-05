Иран начал обогащение урана до 20%, Израиль напомнил о "красной линии"
В посольстве Израиля в Украине заявили, что подобный шаг Ирана - это "красная линия, которая требует решительной реакции".
В Іране в понедельник, 4 января, начали процесс обогащения урана до 20% на подземном ядерном объекте в Фордо.
Об этом на брифинге заявил спикер иранского правительства Али Раби, передает Mehr News.
В посольстве Израиля в Украине заявили, что подобный шаг Ирана - это "красная линия, которая требует решительной реакции".
"Иран вновь нарушил свои международные обязательства, поскольку начал обогащать уран до 20% на подземном ядерном объекте в Фордо. Как было доказано в ранее открытом иранском ядерном архиве, объект в Фордо был построен с целью обогащения урана для программы ядерного оружия. Использование этого объекта для обогащения урана четко указывает на намерения Ирана", - говорится в сообщении.
В дипломатическом представительстве считают, что этот акт должен послужить сигналом тревоги для всех, кто выступает за умиротворения в отношении Ирана.
"Я призываю международное сообщество не терпеть дерзких поступков Ирана и рассматривать этот шаг как красную линию, которая требует решительной и немедленной реакции. Израиль никогда не позволит Ирану приобрести ядерное оружие", - сообщил министр иностранных дел Израиля Габи Ашкенази.
Иранское ядерное соглашение было достигнуто в 2015 году между Ираном и группой мировых держав, в частности постоянными членами Совета Безопасности ООН: США, Великобританией, Россией, Францией и Китаем. Соглашение предусматривает, что Иран изменит, преобразует и уменьшит свои ядерные разработки и примет дополнительный протокол для того чтобы снять все экономические санкции, связанные с ядерными разработками.
Иран начал нарушать соглашение после того, как президент США Дональд Трамп в мае 2018 года вывел из него страну и снова ввел жесткие санкции. Однако лимит обогащения до сих пор не превышал 4,5%. 2 января Иран сообщил Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) о планах обогатить уран до 20% на своем заводе в Фордо, превысив лимит, установленный в международном ядерном соглашении 2015 года.