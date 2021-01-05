Иран начал обогащение урана до 20%, Израиль напомнил о "красной линии"

В посольстве Израиля в Украине заявили, что подобный шаг Ирана - это "красная линия, которая требует решительной реакции".

В Іране в понедельник, 4 января, начали процесс обогащения урана до 20% на подземном ядерном объекте в Фордо.

Об этом на брифинге заявил спикер иранского правительства Али Раби, передает Mehr News.

В посольстве Израиля в Украине заявили, что подобный шаг Ирана - это "красная линия, которая требует решительной реакции".

" Иран вновь нарушил свои международные обязательства, поскольку начал обогащать уран до 20% на подземном ядерном объекте в Фордо. Как было доказано в ранее открытом иранском ядерном архиве, объект в Фордо был построен с целью обогащения урана для программы ядерного оружия. Использование этого объекта для обогащения урана четко указывает на намерения Ирана", - говорится в сообщении.

В дипломатическом представительстве считают, что этот акт должен послужить сигналом тревоги для всех, кто выступает за умиротворения в отношении Ирана.

"Я призываю международное сообщество не терпеть дерзких поступков Ирана и рассматривать этот шаг как красную линию, которая требует решительной и немедленной реакции. Израиль никогда не позволит Ирану приобрести ядерное оружие", - сообщил министр иностранных дел Израиля Габи Ашкенази.

Иранское ядерное соглашение было достигнуто в 2015 году между Ираном и группой мировых держав, в частности постоянными членами Совета Безопасности ООН : США , Великобританией, Россией , Францией и Китаем. Соглашение предусматривает, что Иран изменит, преобразует и уменьшит свои ядерные разработки и примет дополнительный протокол для того чтобы снять все экономические санкции, связанные с ядерными разработками.