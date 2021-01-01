Новая руководительница ОБСЕ первый зарубежный визит совершит в Украину

Отдельные надежды Украина возлагает на привлечение ОБСЕ к работе Крымской платформы.

Новая руководительница ОБСЕ Анн Линде свой первый на этом посту зарубежный визит совершит в Украину.

Об этом сообщила в Facebook заместительница главы МИД Эмине Джапарова.

"Символично, что свой первый зарубежный визит в новом качестве Анн Линде планирует осуществить именно в Украину. Ожидаем ее в Киеве уже в этом месяце. Рассчитываем, что этот визит будет важной возможностью для Действующего главы ОБСЕ увидеть воочию последствия продолжающейся вооруженной агрессии и временной оккупации роSSийской Федерацией частей территории Украины", - написала Джапарова.

По ее словам, отдельные надежды Украина возлагает на привлечение ОБСЕ к работе Крымской платформы.

"Швеция традиционно поддерживала Украину и является одним из крупнейших наших друзей. Поэтому с нетерпением ждем тесного сотрудничества в этом новом для наших стран формате в 2021 году", - добавила заместитель министра.

Напомним, Анн Линде официально стала новым генсеком Организации с 1 января. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба поздравил ее со вступлением в должность.