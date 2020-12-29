НАБУ закрыло дело в отношении Павелко о незаконном обогащении и декларировании

Национальное агентство по борьбе с коррупцией (НАБУ) закрыло дело в отношении президента Украинской ассоциации футбола Андрея Павелко, сообщается в Facebook НАБУ.

Правоохранительные органы закрыли уголовное производство за умышленное декларирование недостоверной информации на основании решения Конституционного Суда Украины (КСУ) №13-р/2020.

Это производство было открыто по материалам, которые НАПК направило в правоохранительные органы после установления признаков недостоверного декларирования по результатам полной проверки деклараций.

Таким образом, Национальное антикоррупционное бюро Украины закрыло производство в отношении Павелко (не задекларировал приобретения в собственность аксессуара стоимостью 425 тыс. грн, полученные подарки в виде пользования гостиничным номером: не указал члена семьи (гражданскую жену) и ее имущество (авто Bentley Continental, Land Rover Range Rover, пользования квартирой)), говорится в постановлении.

Правоохранительные органы закрыли это производство, поскольку решением КСУ статья 366-1 УК признана неконституционной.