Офис генпрокурора по почте направил главе КСУ Тупицкому сообщение о подозрении

Также направлено ходатайство президенту об отстранении его от должности судьи на два месяца.

Офис генерального прокурора направил по почте уведомление о подозрении главе Конституционного суда Украины Александру Тупицкому в связи с его неявкой на процессуальные действия в понедельник, 28 декабря.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

Также направлено ходатайство президенту Владимиру Зеленскому об отстранении Тупицкого с должности судьи сроком на два месяца.

"Он (Тупицкий, - ред.) сообщил, что не может прибыть по семейным обстоятельствам, однако не предоставил документы об уважительности причин неявки. Сообщение о подозрении вручается в день его составления, а в случае невозможности вручения - направляется по почте в тот же день. В связи с этим сообщение о подозрении как такое, которое составлено Офисом генерального прокурора сегодня, направлено почтовой связью на соответствующие адреса", - сообщили в пресс-службе.

В Офисе генпрокурора уточнили, что Тупицкий подозревается в подкупе свидетеля и введении в заблуждение суд путем заведомо ложного показания свидетеля.

Вместе с тем, представитель пресс-службы Марина Хоменко отметила, что поскольку Тупицкому инкриминируется совершение нетяжелых преступлений, меру пресечения избирать ему не планируют.

Она также уточнила, что Офис генпрокурора не получал каких-либо ходатайств от главы КСУ.

Напомним, сегодня, 28 декабря, Офис генпрокурора вызвал Тупицкого для вручения подозрения по одному из дел судьи беглого Виктора Татькова.

21 декабря "Схемы" опубликовали разговор главы КСУ Тупицкого, свидетельствующий о его причастности к судейскому мошенничеству. В расследовании журналистов отмечается, что в октябре 2018 года следователи Генпрокуратуры записывали разговоры Тупицкого в рамках уголовного дела в отношении экс-главы Высшего хозяйственного суда Виктора Татькова, который находится в розыске.

Тупицкий, бывший на тот момент заместителем главы КСУ, позвал на встречу в кафе своего знакомого, донецкого бизнесмена Владислава Дрегера, тогда уже сотрудничавшего с правоохранителями и осуществившего запись этого разговора.

Как следует из записи, Тупицкий пытался убедить Дрегера не свидетельствовать правоохранителям о его роли в событиях вокруг "Зуевского энергомеханического завода" (г. Зугрэс), в завладении которым сейчас подозревается Татьков.

Представитель президента в КС Федор Вениславский отмечал, что "Пленки Тупицкого" являются основанием для его отстранения.