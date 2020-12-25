Изменение подследственности дела Микитася не подлежит обжалованию, - Верховный суд

Решение Печерского райсуда пытались оспорить и генпрокурор, и адвокат одного из подозреваемых.

Изменение подследственности дела Микитася не подлежит обжалованию, - Верховный суд
Фото: Макс Требухов

Украинское законодательство не предусматривает обжалования решения следственного судьи об обязательстве изменить подследственность в уголовном производстве. Речь идет о передаче дела экс-нардепа Микитася, в которой одним из подозреваемых является заместитель руководителя Офиса президента Олег Татаров.

Об этом сообщили в Верховном суде, комментируя решение Печерского райсуда об изменении подследственности дела по хищениям средств Нацгвардии. Это определение оспаривали как адвокат подозреваемого, так и генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

"23 декабря 2020 года Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда отказал в открытии кассационного производства по делу по кассационным жалобам защитника одного из подозреваемых и генерального прокурора на судебные решения апелляционного суда об оставлении в силе решения Печерского районного суда г. Киева от 14 декабря 2020 года, которой генерального прокурора обязали решить споро о подследственности в уголовном производстве и поручить осуществление досудебного расследования в нем другому органу досудебного расследования", - заявили в суде.

Постановлениями Киевского апелляционного суда от 18 декабря 2020 года обоим жалобщикам отказано в открытии производства по их апелляционным жалобам в связи с тем, что эти жалобы были поданы на судебное решение, которое не подлежит обжалованию в апелляционном порядке.

Напомним, что 14 декабря Печерский районный суд принял решение передать дело экс-нардепа Микитася от Национального антикоррупционного бюро в другое ведомство. Решение принял судья Сергей Вовк. Судья обязал Генерального прокурора Ирину Венедиктову решить "несуществующий спор о подследственности" и поручить досудебное расследование другому органу. В САП заявили, что Печерский суд не имеет на это полномочий, а дело должно рассматриваться Высшим антикоррупционным судом.

Среди подозреваемых по делу - экс-президент корпорации "Укрбуд" Максим Микитась, заместитель руководителя Офиса президента Олег Татаров (подозревается в даче взятки в 2017 году, когда он работал на "Укрбуд") и заместитель директора Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Украины. Последний назначил экспертизу, которая должна установить рыночную стоимость объектов недвижимости в жилых комплексах на Печерске и на окраине Киева, которые были предметом обмена между НГУ и компанией-застройщиком.

24 декабря Высший антикоррупционный суд должен был избрать Татарову меру пресечения. Специализированная антикоррупционная прокуратура просила взять его под стражу с альтернативой 10 млн гривен залога. Но еще до начала заседания суда Офис генерального прокурора решил изменить подследственность и передал уголовное производство в СБУ. Заседание перенесли.

В Офисе генпрокурора заявили, что решение о передаче расследования дела о хищении имущества в Нацгвардии принято на основании судебного решения, вмешательства в деятельность НАБУ нет.

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