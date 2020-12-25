Украина рассчитывает на более быстрое получение вакцины от ковида в обмен на услуги транспортировки самолетом "Мрия", - Радуцкий

Украина будет предлагать производителям вакцины от ковида транспортировать ее в разные страны самолетом "Мрия". За это государство рассчитывает ускорить получение препарата.

Об этом в эфире "Украина 24" сообщил нардеп от "Слуги народа", председатель комитета по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий, пишет УНИАН.

По словам Радуцкого, украинский самолет-гигант для транспортировки будут предлагать компаниям Pfizer, Biontech и AstraZeneca.

"На сегодняшний день усилиями Министерства иностранных дел, президента Украины ведутся переговоры с производителями, с президентами стран, где находятся производители, чтобы получить эту вакцину как можно раньше", - отметил он.

По плану Украина может получить вакцину в феврале-марте в рамках инициативы COVAX.

"Самый мощный самолет в мире можно оборудовать специальным оборудованием для поддержания температуры минус 70, и за это ускорить получение вакцины, если мы будем доставлять эту вакцину на другие заказы, которые поступают к компаниям-производителям. Мы будем просить, чтобы получить вне очереди, вне квоты вакцины", - отметил он.

Ранее о возможности применения "Мрии" для развозки вакцин говорил и премьер-министр. По словам Дениса Шмыгаля, "Мрия" за несколько рейсов могла бы доставить необходимый объем вакцин для Европы.

Напомним, что власти ведут переговоры с Индией, Великобританией, Францией и многими другими странами, чтобы ускорить поставки в Украину вакцины против COVID-19. Сначала Украина должна была получить бесплатную вакцину от коронавируса в объеме 8 млн доз во втором-третьем квартале следующего года. Сейчас первую партию ожидают в конце первого квартала.

Минздрав планирует в течение года вакцинировать от коронавируса 23 млн украинцев. Это предусматривает утвержденный министерством план вакцинации.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заверил, что Украина получит препараты для прививок не позже, чем другие страны Европы.