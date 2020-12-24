Заседание по избранию меры пресечения Татарову перенесли на понедельник

После передачи дела от НАБУ в СБУ неизвестно, кто должен представлять обвинение.

Заседание Высшего антикоррупционного суда по избранию меры пресечения заместителю главы Офиса президента Олегу Татарову перенесли на понедельник, 28 декабря, на 12:30.

Об этом сообщила пресс-служба ВАКС.

Сторона обвинения заявила, что на сейчас необходимо официально установить полномочия группы прокуроров в судебном заседании.

Сторона защиты и сам Татаров такое предложение поддержали. Адвокат отметил, что статья 195 УПК Украины предусматривает, что рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения производится при обязательном участии прокурора.

Судья вынес решение перенести заседание на следующую рабочую неделю - понедельник, 28 декабря.

Напомним, сегодня ВАКС должен был избрать Татарову меру пресечения. Специализированная антикоррупционная прокуратура просила взять его под стражу с альтернативой 10 млн гривен залога. Однако еще до начала заседания суда Офис генерального прокурора решил изменить подследственность и передал уголовное производство СБУ . По данным источников, соответствующее решение подписал заместитель Офиса генпрокурора Алексей Симоненко.

2 декабря в НАБУ заявили, что Офис генпрокурора сознательно срывает дело Татарова. Заместителя руководителя Офиса президента подозревают в причастности к фальсификации экспертизы по делу экс-нардепа и застройщика Максима Микитася.

В Бюро заявили, что генпрокурор Ирина Венедиктова "тайно, не ставя в известность самих процессуальных руководителей, без изучения материалов уголовного производства, при отсутствии каких-либо правовых оснований, то есть вопреки требованиям УПК Украины, изменила процессуальных руководителей в уголовном производстве по факту предоставления неправомерной выгоды за обеспечение выдачи недостоверного письменного заключения судебного эксперта по делу о завладении 81 млн грн Национальной гвардии Украины".

В результате таких действий детективы НАБУ и прокуроры САП не смогли своевременно сообщить о подозрении третьему возможному участнику указанного преступления - бывшему чиновнику государственной компании "Укрбуд". По информации СМИ , этим чиновником является Олег Татаров. Позже это подтвердил и сам Микитась.

Сам Татаров заявил, что распространенная Национальным антикоррупционным бюро информация о его причастности к "делу Микитася" является слухами и его не собирались задерживать. Также он сказал, что будет подавать в суд на главу НАБУ Артема Сытника.

18 декабря заместителю главы Офиса президента Олегу Татарову сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 359 Уголовного кодекса (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу).

Подозрение передали по месту работы Татарова, то есть в Офис президента. Самого Татарова на работе не было.