МИД РФ назвал заседание Совета ООН по правам человека «ангажированным политическим шоу»

Захарова пожаловалась, что в ООН хотят устанавливать правила игры, нарушения которых будут караться, информирует ZN.ua.

МИД РФ назвал заседание Совета ООН по правам человека «ангажированным политическим шоу»
© Мария Захарова/Facebook

Делегация РоSSии не будет участвовать в специальной сессии Совета ООН по правам человека 12 мая, во время которой РФ в Совете по правам человека должны заменить другой восточноевропейской страной, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, РоSSия отказалась от участия, «чтобы не легитимизировать ангажированное политическое шоу».

«К сожалению, наши аргументы и разъяснения относительно истинных целей специальной военной операции и реальной ситуации «на земле» полностью игнорируются. Очевидно, что они не будут услышаны и в этот раз. Именно поэтому роSSийская делегация не станет своим присутствием легитимизировать очередное ангажированное политическое шоу в виде запланированной спецсессии», - заявила Захарова, которая даже побоялась сказать слово "Украина".

Она в очередной раз назвала зверские убийства роSSийскими военными мирных жителей Украины, в том числе в Буче и Мариуполе, «растиражированными фейками», и пожаловалась, що Международный суд по правам человека превратится в «закрытый клуб подлинных демократий, призванный устанавливать для остального мира правила игры, нарушения которых будут караться».


Ирина Знась, ZN.ua

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