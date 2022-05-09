В Приднестровье парад перенесли на сентябрь

"Власть не может подвергать жителей опасности".

Власть Приднестровья решила перенести военный парад в честь дня победы на 2 сентября. В это время отмечают "главный праздник" непризнанного государства – День образования Приднестровской Молдавской Республики.

Об этом заявил лидер непризнанной республики Вадим Красносельский, передает ТАСС.

Как отмечается, решение было принято после того, как в "республике произошла серия терактов".

По словам Красносельского, "власть не может подвергать жителей опасности".

"На День Республики, если ситуация будет другая, конечно же, мы проведем парад, посвященный Победе и Дню образования нашего государства", – сказал глава непризнанного Приднестровья.

Ранее в Главном управлении разведки Минобороны заявили, что РоSSия нагнетает ситуацию в Приднестровском регионе Молдовы для психологической атаки на Украину, чтобы распылить силы украинской армии.

В украинском Минобороны считают, чтов Приднестровье ситуация непростая, но большой угрозы для Украины нет.

Несмотря на это, по данным Генштаба ВСУ, военные в Приднестровье продолжают находиться в полной боевой готовности.