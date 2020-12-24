Юлия Мендель рассказала, как ей удалось остановить рост инфляции в Украине

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила о том, что в 2019 году она в некоторой степени помогла стабилизировать инфляцию в стране. Сделала это помощница президента с помощью двух публикаций в социальной сети Twitter.

Мендель рассказала, как ей удалось остановить рост инфляции в Украине

Мендель рассказала, что во время первого визита Зеленского на должности президента в Брюссель она, как его пресс-секретарь, сделала два важных твита, которые подхватили многие иностранные СМИ. После этого инфляция в Украине упала. По крайней мере, Юлия Мендель связывает между собой два этих события.

"Помню, что в то время у нас немного росла инфляция, не колоссально, но гривна ослабла и после двух твитов гривна снова стабилизировалась до прежнего уровня. Это был тот момент, когда ты понимаешь, что 280 знаков могут влиять на инфляцию в стране", - вспоминает Мендель.

По словам Мендель, в то время в Европейском Союзе говорили о том, что Зеленский якобы пророSSийский президент, за которым стоит Игорь Коломойский. Но на своих первых переговорах украинский президент рассказал, что в истории с ПриватБанком будет на стороне народа, и Украина будет курсировать в ЕС. Эту информацию Мендель сразу опубликовала в Twitter, что повлекло за собой вышеописанные события.

Как известно, Юлия Мендель активно ведет страницы Владимира Зеленского в соцсетях. Когда глава государства заболел коронавирусом, она была единственной, кто была с ним на связи, и передавала СМИ информацию о его состоянии здоровья.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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