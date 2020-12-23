В МИД считают ничтожным постановление Следственного комитета РФ о розыске Маркива

Таким образом РоSSия использует Интерпол для политически мотивированных преследований.

В МИД считают ничтожным постановление Следственного комитета РФ о розыске Маркива
Віталій Марків
Фото: Natalia Kudryk/Радіо Свобода

Министерство иностранных дел Украины считает ничтожным с юридической точки зрения постановление Следственного комитета РоSSийской Федерации, выдвинувшего нацгвардейцу Виталию Маркиву обвинение по тому самому инциденту, по которому его оправдал итальянский суд.

Об этом говорится в комментарии пресс-секретаря МИД Олега Николенко.

"Считаем, что постановление Следственного комитета РФ по выдвижению «обвинения» военнослужащему Национальной гвардии Украины Виталию Маркиву в убийстве и объявление его в международный розыск ничтожны. Следственный комитет РоSSии в очередной раз прибегает к подмене правоохранительных функций выполнением политических заказов. Это касается и вопроса использования Интерпола для политически мотивированных преследований", - отметил он.

Николенко также добавил, что МИД в полной мере выполнит свои функции и обеспечит защиту прав и интересов граждан Украины.

Напомним, украинский военный Виталий Маркив три года находился под стражей в Италии по обвинению в причастности к убийству итальянского фотокорреспондента Андреа Роккелли в 2014 году в зоне боевых действий на востоке Украины.

В июле прошлого года суд первой инстанции приговорил его к 24 годам лишения свободы.

3 ноября 2020 года Апелляционный суд снял все обвинения с Маркива. 4 ноября он вернулся в Украину.

11 декабря Басманный суд Москвы заочно арестовал Маркива. Он также был объявлен роSSийскими следователями в международный розыск по обвинению в убийстве двух человек на Донбассе.

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