Фонд Порошенко передаст больницам 50 кислородных концентраторов

"100 пациентов будут иметь возможность дышать».

Фонд Порошенко передаст больницам 50 кислородных концентраторов
Фото: eurosolidarity.org

Фонд Порошенко приобрел 50 кислородных концентраторов, которые в ближайшие дни получат украинские больницы. Об этом сообщил экс-президент, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко, отметив, что концентраторы были закуплены в том числе на волонтерские пожертвования, и до конца года ожидаются еще 20.

«Сегодня мы видим 50 кислородных концентраторов, каждый из которых дает возможность одновременно работать минимум с двумя пациентами. Сразу же после того, как они были разгружены, они поедут и на фронт, и на восток, и в медицинские госпитали, и в больницы. 100 пациентов будут иметь возможность дышать», - отметил лидер «Европейской Солидарности».

«Помогать людям - это очень важное дело. Я благодарю наших добровольцев, наших волонтеров, которые вместе с нами вышли и сделали это возможным. Но это только событие сегодняшнего дня. До конца года еще к нам поступят 20 американских кислородных концентраторов. Общее количество превысит сотню. И мы будем продолжать работу для того, чтобы спасать жизни», - сказал Петр Порошенко.

Фонд Порошенко совместно с компанией Рошен и волонтерами с первых дней пандемии обеспечивают медиков защитными костюмами - в больницы передали более 157 тысяч штук. А также 10 тысяч антивирусных очков, более 50 тысяч высококачественных швейцарских ИФА-тестов Roche, профинансировали закупку, ремонт и расходники более 50 аппаратов ИВЛ, оплатили и отправили в регионы Украины более 50 тысяч продуктовых наборов для людей из уязвимых категорий. Помощь получили около 200 медицинских учреждений.

В октябре благодаря льготному кредиту от Международного инвестиционного банка началось отечественное производство высококачественных защитных костюмов для медработников. Компания Рошен и Фонд Порошенко профинансировали изготовление первой партии медицинской одежды.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Вакцина от коронавируса может вызвать мутации, - президент БразилииВакцина от коронавируса может вызвать мутации, - президент Бразилии
Советник по информполитике ТКГ Арестович ошибочно обнародовал версию оккупантов о смерти украинского военного на ДонбассеСоветник по информполитике ТКГ Арестович ошибочно обнародовал версию оккупантов о смерти украинского военного на Донбассе
Глава Государственной таможенной службы Рябикин уходит в отставку через месяц после назначенияГлава Государственной таможенной службы Рябикин уходит в отставку через месяц после назначения
НАБУ перехватило разговор топ-менеджеров ДТЭК о назначении Буславец главой МинэнергоНАБУ перехватило разговор топ-менеджеров ДТЭК о назначении Буславец главой Минэнерго
Неизвестные избили мэра Броваров и ограбили его домНеизвестные избили мэра Броваров и ограбили его дом
Блок рекламы


Похожие новости
Зеленский передаст НАТО предложения расширенного партнерства с Украиной, - СтефанишинаЗеленский передаст НАТО предложения расширенного партнерства с Украиной, - Стефанишина
Порошенко встретился с генералом МарченкоПорошенко встретился с генералом Марченко
Порошенко о продлении санкций ЕС против РоSSии: это надежный фундамент украинской борьбыПорошенко о продлении санкций ЕС против РоSSии: это надежный фундамент украинской борьбы
За Зеленского готовы голосовать 28% избирателей, за Порошенко - 19%, - опросЗа Зеленского готовы голосовать 28% избирателей, за Порошенко - 19%, - опрос
Порошенко: Черновол находится под охраной украинского народаПорошенко: Черновол находится под охраной украинского народа
12 иерархов МП поставили подписи под обращением о Томосе, - Порошенко12 иерархов МП поставили подписи под обращением о Томосе, - Порошенко
Еще две православные церкви могут в ближайшее время признать ПЦУ, - ПорошенкоЕще две православные церкви могут в ближайшее время признать ПЦУ, - Порошенко
Дело генерала Назарова может иметь далеко идущие последствия для обороноспособности Украины, - ПорошенкоДело генерала Назарова может иметь далеко идущие последствия для обороноспособности Украины, - Порошенко
Порошенко поблагодарил США за предоставление помощи в сфере безопасностиПорошенко поблагодарил США за предоставление помощи в сфере безопасности
Рожковой доверили пенсионный фонд и хозяйственный блокРожковой доверили пенсионный фонд и хозяйственный блок
Последние новости
Подгружаем последние новости