Зеленский создал Совет по вопросам содействия развитию малого предпринимательства

Главой органа глава государства назначил заместителя руководителя Офиса Президента Украины Юлию Свириденко.

Зеленский создал Совет по вопросам содействия развитию малого предпринимательства
Фото: пресслужба Офісу президента

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ № 582/2020 "О Совете по вопросам содействия развитию малого предпринимательства" и утвердил его положение.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

Согласно указу, этот консультативно-совещательный орган при Президенте Украины создается с целью содействия налаживанию конструктивного взаимодействия органов государственной власти и субъектов малого предпринимательства и их общественных объединений.

Главой органа глава государства назначил заместителя руководителя Офиса Президента Украины Юлию Свириденко. Она должна в пятидневный срок внести предложения по персональному составу Совета по вопросам содействия развитию малого предпринимательства.

В Офисе президента состоялось первое заседание Совета. Участие в нем принял руководитель Офиса главы государства Андрей Ермак. Он представил своего нового заместителя - Юлию Свириденко, которая будет координировать работу вновь созданного Совета.

"Давайте работать быстро, конкретно и эффективно ... Пришло время, когда надо собрать всех вместе, услышать всех и выработать государственное решение, чтобы люди в пандемию и непростые времена чувствовали, что власть о них заботится", - сказал Ермак.

По его словам, есть проблемы, требующие немедленного решения, а есть вопросы на перспективу, в частности, внедрение новаций, диджитализация услуг.

Юлия Свириденко в свою очередь сообщила, что персональный состав Совета дорабатывается и будет вскоре утвержден.

"Важно, что это начало широкого диалога с привлечением предпринимателей из всех областей. И главное, что мы услышим реальную экономическую - незаполитизированную - проблематику, которая даст нам возможность инициировать соответствующие изменения в законодательство и разработать их вместе с депутатами, чтобы были приняты соответствующие законопроекты или соответствующие постановления Кабмина", - сказала Свириденко.

Напомним, сегодня стало известно, что Зеленский назначил Юлию Свириденко заместителем главы своего Офиса. Ранее она занимала должность первого заместителя министра экономики.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Вакцина от коронавируса может вызвать мутации, - президент БразилииВакцина от коронавируса может вызвать мутации, - президент Бразилии
Кулеба пригласил нового генерального секретаря ОБСЕ в УкраинуКулеба пригласил нового генерального секретаря ОБСЕ в Украину
Глава Государственной таможенной службы Рябикин уходит в отставку через месяц после назначенияГлава Государственной таможенной службы Рябикин уходит в отставку через месяц после назначения
НАБУ перехватило разговор топ-менеджеров ДТЭК о назначении Буславец главой МинэнергоНАБУ перехватило разговор топ-менеджеров ДТЭК о назначении Буславец главой Минэнерго
Советник по информполитике ТКГ Арестович ошибочно обнародовал версию оккупантов о смерти украинского военного на ДонбассеСоветник по информполитике ТКГ Арестович ошибочно обнародовал версию оккупантов о смерти украинского военного на Донбассе
Блок рекламы


Похожие новости
Зеленский назначил Юлию Свириденко заместителем главы своего ОфисаЗеленский назначил Юлию Свириденко заместителем главы своего Офиса
Точицкий назвал главную тему заседания Совета ассоциации Украина-ЕСТочицкий назвал главную тему заседания Совета ассоциации Украина-ЕС
Немецкое председательство Совета ЕС созывает антикризисное совещание из-за нового штамма ковидаНемецкое председательство Совета ЕС созывает антикризисное совещание из-за нового штамма ковида
Бутусов на два месяца согласился стать внештатным советником министра обороныБутусов на два месяца согласился стать внештатным советником министра обороны
Зеленский хотел бы, чтобы в Украине появился Диснейленд и ГолливудЗеленский хотел бы, чтобы в Украине появился Диснейленд и Голливуд
Зеленский: “Усилить наши переговоры в Нормандском формате мог бы Президент Байден”Зеленский: “Усилить наши переговоры в Нормандском формате мог бы Президент Байден”
Зеленский: “Есть влияние больших финансовых групп на всех депутатов всех партий”Зеленский: “Есть влияние больших финансовых групп на всех депутатов всех партий”
США играют ключевую роль в реинтеграции Донбасса и деоккупации Крыма, - ЗеленскийСША играют ключевую роль в реинтеграции Донбасса и деоккупации Крыма, - Зеленский
Суд оправдал экс-чиновника Львовского горсовета за трагедию на Грибовицкой свалке
Сессия Одесского облсовета отменила решение об отставке Ройтбурда с должности директора художественного музеяСессия Одесского облсовета отменила решение об отставке Ройтбурда с должности директора художественного музея
Последние новости
Подгружаем последние новости