Зеленский создал Совет по вопросам содействия развитию малого предпринимательства

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ № 582/2020 "О Совете по вопросам содействия развитию малого предпринимательства" и утвердил его положение.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

Согласно указу, этот консультативно-совещательный орган при Президенте Украины создается с целью содействия налаживанию конструктивного взаимодействия органов государственной власти и субъектов малого предпринимательства и их общественных объединений.

Главой органа глава государства назначил заместителя руководителя Офиса Президента Украины Юлию Свириденко. Она должна в пятидневный срок внести предложения по персональному составу Совета по вопросам содействия развитию малого предпринимательства.

В Офисе президента состоялось первое заседание Совета. Участие в нем принял руководитель Офиса главы государства Андрей Ермак. Он представил своего нового заместителя - Юлию Свириденко, которая будет координировать работу вновь созданного Совета.

"Давайте работать быстро, конкретно и эффективно ... Пришло время, когда надо собрать всех вместе, услышать всех и выработать государственное решение, чтобы люди в пандемию и непростые времена чувствовали, что власть о них заботится", - сказал Ермак.

По его словам, есть проблемы, требующие немедленного решения, а есть вопросы на перспективу, в частности, внедрение новаций, диджитализация услуг.

Юлия Свириденко в свою очередь сообщила, что персональный состав Совета дорабатывается и будет вскоре утвержден.

"Важно, что это начало широкого диалога с привлечением предпринимателей из всех областей. И главное, что мы услышим реальную экономическую - незаполитизированную - проблематику, которая даст нам возможность инициировать соответствующие изменения в законодательство и разработать их вместе с депутатами, чтобы были приняты соответствующие законопроекты или соответствующие постановления Кабмина", - сказала Свириденко.

Напомним, сегодня стало известно, что Зеленский назначил Юлию Свириденко заместителем главы своего Офиса. Ранее она занимала должность первого заместителя министра экономики.