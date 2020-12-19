Нетаньяху вакцинировался от коронавируса в прямом эфире

Премьер первым в стране сделал прививку.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху первым в стране вакцинировался от коронавируса. Он сделал это в прямом эфире.

Трансляция велась на странице премьера в Facebook.

Вместе с ним вакцинировался и министр здравоохранения Юлий Эдельштейн.

"Небольшая инъекция для человека, огромный шаг для здоровья всех. Сделайте прививку!", - написал Нетаньяху после вакцинации.

Фото: facebook.com/Netanyahu

Ранее канцелярия Нетаньяху сообщила, что премьер сделает прививку в прямом эфире, "чтобы быть личным примером и побудить широкую общественность к вакцинации".

После вакцинации Нетаньяху заявил, что до конца декабря в страну должны прибыть миллион доз вакцины Pfizer. Также он призвал прививаться от коронавируса всех израильтян.

Как сообщалось, Израиль еще в июне подписал контракт на поставку вакцины с корпорацией Moderna. В ноябре был подписан контракт с корпорацией Pfizer.

Также сообщалось, что Израиль ведет переговоры с Россией о закупке вакцины от COVID-19.

14 декабря сообщалось, что Нетаньяху пошел на самоизоляцию из-за контакта с зараженным COVID-19.

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