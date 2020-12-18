Стерненка отправили под ночной домашний арест

Прокуроры просили о содержании под стражей

Стерненка отправили под ночной домашний арест
Фото: Lb.ua

Суд избрал меру пресечения в виде домашнего ночного ареста обвиняемому в умышленном убийстве активисту и бывшему лидеру одесского "Правого сектора" Сергею Стерненко.

Об этом сообщил адвокат Маси Найем.

"Приморский районный суд. Одессы отказал прокурорам в избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Сергею избрана мера пресечения в виде домашнего ареста с 21:00 до 06:00", - написал адвокат Стерненка в фейсбуке.

17 декабря Стерненко сообщил, что прокуратура снова будет ходатайствовать об аресте для него. Стерненко подчеркнул, что его домашний арест закончился еще почти три недели назад он никуда не убежал, ведет публичный образ жизни.

Напомним, что в мае 2018 года Стерненко оказал сопротивление двум мужчинам, которые пытались на него напасть. В результате один из нападавших получил смертельное ранение и скончался. Это был третье нападение на Стерненко.

Через два года активисту объявили подозрение в умышленном убийстве. По версии следствия, Стерненко, защищаясь при нападении, ранил ножом двух человек, а потом догнал одного - Ивана Кузнецова - и нанес ему смертельное ранение. Тело погибшего было найдено почти в 100 м от места первой схватки. Сам Стерненко в интервью LB.ua говорил, что выхватил нож у одного из тех, кто на него напал, и начал отмахиваться вслепую. После этого нападавшие начали убегать, а через 30-40 минут один из них упал - у него была рана на животе.

15 июня Стерненко назначили меру пресечения в виде домашнего ареста. 6 августа Шевченковский райсуд Киева изменил меру пресечения на ночной домашний арест. Срок пресечения истек в связи с завершением срока досудебного расследования.

13 августа Сергей Стерненко сообщил, что дело направили в Приморский суд Одессы. По словам Стерненко, рассматривать дело в Одессе опасно из-за вероятности нападений на него.

1 сентября судьи по делу Стерненко удовлетворили ходатайство адвокатов о своем отводе.

8 сентября Стерненко сообщил, что Верховный Суд оставил расмотрение его дела в Одессе.

29 сентября Одесский суд отправил Стерненко под ночной домашний арест в Киеве.

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