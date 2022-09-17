Справа Стерненка: колишній прокурор у суді заявив про тиск посадовців ОП та ГПУ

Заступник голови Офісу президента Андрій Смірнов тиснув на Генпрокуратуру, аби засудити активіста Сергія Стерненка у справі про його самозахист. Про це на допиті у суді заявив прокурор Андрій Радіонов, який у 2020 році вів справу Стерненка. Відео зі свідченнями Родіонова у своєму Telegram-каналі опублікував сам активіст.

Андрій Радіонов навесні 2020 року очолював групу прокурорів у справі Сергія Стерненка, якому інкримінували умисне вбивство. Саме Родіонов відмовився підписувати підозру активісту, хоча ще до того тодішня генпрокурорка Ірина Венедіктова, навіть не ознайомившись із матеріалами справи, заявляла, що Стерненко отримає підозру в будь-якому разі. Після відмови підписувати підозру Родіонова вивели зі штату, а справу передали іншому прокурору.

Під час допиту в Одеському суді 16 вересня Андрій Радіонов як свідок повідомив, що розслідування було неповним та упередженим, а підозра сфабрикованою.