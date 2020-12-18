Оккупанты провоцировали военных обстрелами в течение всех суток, ВСУ открывали огонь

За прошедшие сутки, 17 декабря, роSSийско-оккупационные войска восемь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. На разных участках боевики провоцировали военных обстрелами в течение всех суток.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Четыре раза оккупанты открывали огонь вблизи Водяного, на Приазовье. Противник применил артиллерийские системы 122-го калибра в сочетании с 120-ти и 82-х миллиметровыми минометами. Кроме того, по Водяному вели огонь и из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

К вечеру боевики активизировались вблизи населенных пунктов Верхнеторецкое и Широкино, где открывали огонь из стрелкового оружия и автоматических станковых гранатометов.

В пригороде Авдеевки дважды обстреляли позиции украинских защитников из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Вследствие выстрела снайпера один военнослужащий получил огнестрельное ранение. Бойцу оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья - удовлетворительное.

"На многочисленные и прицельные обстрелы роSSийско-оккупационных войск наши защитники ответили незамедлительно. Из гранатометов различных систем Объединенные силы мгновенно открыли прицельный огонь по позициям врага", - заверили в штабе.

С начала текущих суток, 18 декабря, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Напомним, что также ранения украинских военных в зоне ООС произошли 12 декабря - двое бойцов получили легкие вторичные ранения. Состояние их здоровья оценивалось как удовлетворительное.