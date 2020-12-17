Во Львове неизвестные сожгли автомобиль детектива НАБУ

В Бюро это связывают с профессиональной деятельностью сотрудника.

Сегодня ночью неизвестные сожгли легковой автомобиль детектива Национального антикоррупционного бюро во Львове.

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ в Telegram-канале.

"Частный автомобиль (Skoda Octavia, 2012 г.в.) существенно поврежден. Не исключаем, что это может быть связано с профессиональной деятельностью нашего сотрудника", - говорится в сообщении.

По данному факту следователи Национальной полиции внесли сведения в ЕРДР (ч. 2 ст. 347 УК Украины). НАБУ рассчитывает на оперативное и результативное расследование преступления и просит свидетелей, владеющих информацией об этих событиях, обращаться в Шевченковский отдел полиции Львовщины.

Фото: Пресс-служба НАБУ

Фото: Пресс-служба НАБУ

Напомним, в январе во Львове сожгли автомобиль Mitsubishi Colt, принадлежавший местной корреспондентке украинской службы "Радио Свобода" Галине Терещук и ее мужу, журналисту Василию Терещуку. Правоохранители в Одессе задержали подозреваемого в поджоге, 19-летнего жителя Хмельницкого. Также журналисты обнародовали видео поджога автомобиля семьи Терещук. На нем видно, как мужчина кладет на лобовое стекло автомобиля журналистки пакеты, поджигает их и убегает.