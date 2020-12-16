Депутаты "провалили" возвращение конкурсов на государственную службу, отмененных из-за карантина

В июле этот закон парламенту на доработку вернул президент.

Верховная Рада не набрала достаточного количества голосов за доработанный закон "О внесении изменений в Закон Украины «О государственной службе» относительно кандидатского резерва", который в июле был ветирован президентом.

Профильный комитет рекомендовал принять его в целом с технико-юридическими правками. Нардепы отдали только 224 голоса из 226 необходимых. Закон отклонен.

Предлагаемый документ упрощал доступ к государственной службе и должен был восстановить конкурсы на государственную службу, отмененные на время действия карантина.

"Восстановить конкурсы на категорию "А" - в шестимесячный срок со дня набора, на категорию "Б", "В" - в течение одного года", - сообщил глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко.

Он добавил, что с момента введения карантина на государственную службу вне конкурса назначили 15 тыс. госслужащих.

Также новый закон должен был отменить статью о так называемых политических увольнениях, где можно было увольнять служащих без особых мотивов.

Корниенко добавил, что на определенные должности государственной службы конкурсы могли бы объявить в этом году.

Напомним, что в апреле Рада запретила проводить конкурсы на должности госслужбы на время карантина. В июле президент Владимир Зеленский вернул в Верховную Раду Закон "О внесении изменений в Закон Украины «О государственной службе» относительно кандидатского резерва" с собственными предложениями.