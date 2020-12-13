Со среды Германия вводит "жесткий" локдаун

Ограничения будут действовать как минимум до 10 января.

Сегодня, 13 декабря, Федеральное правительство Германии и правительства земель во время экстренного совещания договорились о введении "жестокого" локдауна в стране уже с 16 декабря.

Об этом пишет “Немецкая волна”.

Ограничения будут действовать как минимум до 10 января. Целью мероприятий является сдержать распространение коронавирусной инфекции.

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что задачей правительства всегда было избежать перегрузки системы здравоохранения. В то же время Меркель признала, что меры, которые вводят, существенно скажутся на праздновании Рождества и Нового года.

В период локдауна будет закрыто большинство магазинов, за исключением продовольственных и тех, которые продают товары повседневного спроса. Также останутся открытыми аптеки и банки. Не будут работать во время локдауна парикмахерские, салоны красоты и другие подобные предприятия сферы услуг.

Дети дошкольного и школьного возраста уже с 16 декабря по возможности должны оставаться дома. Чтобы сделать возможным уход за детьми, предприятия должны предлагать сотрудникам возможность работать из дома. Также правительство рекомендует компаниям по возможности объявить каникулы на время локдауна.

В то же время правительство решило расширить финансовую помощь предприятиям.

Встречаться во время локдауна можно максимально пяти людям из двух домохозяйств. Это ограничение несколько ослабят на время празднования Рождества - с 24-го по 26 декабря, однако лишь для круга ближайших родственников. Богослужения в храмах позволят, но без пения и с соблюдением жестких гигиенических мероприятий.

Кроме того, будет запрещено употребление алкогольных напитков в общественных местах. За нарушение этого запрета предусмотрены штрафы. Также запретят продажу пиротехники. Таким образом, Новый год немцы будут встречать без традиционных фейерверков.

Отметим, со 2 ноября в Германии действует "мягкий" локдаун, который не дал результата.

Добавим, количество больных ковид в стране сейчас превысило 1,3 млн человек, умерло 22,171 человек.

Ранее Меркель заявила, что не видит шанса серьезно "ударить" по пандемии коронавируса в первом квартале 2021 года даже при условии начала вакцинации.

В начале декабря Минздрав Германии заявил, что вакцинация в стране будет бесплатной и добровольной.