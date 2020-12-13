В Беларуси продолжаются традиционные воскресные митинги, силовики начали задерживать людей

Сегодня, 13 декабря, в Беларуси проходят традиционные уже воскресные митинги - стихийно образуются колонны протестующих.

Об этом пишет news.tut.by.

Люди собираются на улицах Минска и других населенных пунктов: в Могилеве, Новополоцке, Гродно, Ждановичах и Смолевичах.

Из разных районов белорусской столицы поступают сообщения о разгонах - силовики массово задерживают людей. Утром в городе были замечены даже водометы.

Как информирует правозащитный центр “Вясна”, по состоянию на 14:02 по киевскому времени уже задержаны 39 человек.

Напомним, больше ста действующих и бывших силовиков и военных Беларуси подписали открытое письмо, в котором призвали провести новые выборы "как единственный способ разрешения кризиса, объединения общества, восстановления в стране верховенства права и законности".

В Беларуси со дня выборов президента, 9 августа, продолжаются массовые акции протеста против фальсификаций и режима Лукашенко, во время которых силовики применяют против митингующих силу и спецсредства.

Между тем, Александр Лукашенко отказывается передавать власть и провел тайную инаугурацию.

В сентябре лидер оппозиции Светлана Тихановская прокомментировала инаугурацию Лукашенко и объявила себя "единственным лидером, который избран белорусским народом". Она отметила, что приказы Лукашенко силовым структурам больше нелегитимны и не подлежат исполнению. Ранее она также пообещала амнистию за захват Лукашенко.