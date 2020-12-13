Демонстрации в поддержку Трампа в Вашингтоне завершились ранениями и арестами

Пострадали в результате столкновений 9 человек, полиция арестовала по меньшей мере 23 человека.

В Вашингтоне 12 декабря состоялись демонстрации в поддержку президентской кампании Дональда Трампа, которые завершились ножевыми ранениями и более, чем двумя десятками арестов.

Как пишет Укринформ со ссылкой на своего корреспондента, акции прошли под лозунгами "Стоп - краже" и прошли в центре американской столицы. При этом большие группы собрались у Верховного суда США , а также на BLM Plaza неподалеку от Белого дома.

Во время демонстраций произошли столкновения между участниками мероприятия, которые вели себя агрессивно, а также группами людей, которые поддерживали целостность и прозрачность выборов в США .

Фото: скриншот

This was first of a few arrests at BLMPlaza. No one knows reason #DCProtests #DefendDC pic.twitter.com/wrYDz5NI9O — ChuckModi (@ChuckModi1) December 12, 2020

По информации nbcwashington.com, 9 человек получили ранения, 4 из них - ножевые, полиция арестовала по меньшей мере 23 человека.

Напомним, действующий президент США Дональд Трамп продолжает заявлять об "украденных выборах".

Верховный Суд США (несмотря на большинство "судей-республиканцев") практически единогласно отклонил заявление штата Техас и президента США Дональда Трампа об аннулировании результатов президентских выборов в четырех ключевых штатах. Ранее к заявлению Техаса присоединились 17 штатов США .

Отметим, окончательные результаты выборов станут известны уже в понедельник, 14 декабря, после голосования коллегии выборщиков. Победит тот кандидат, который наберет не менее 270 из 538 голосов выборщиков.

Трамп еще перед выборами заявлял, что собирается обжаловать результаты выборов в Верховном суде.