В Иране казнили оппозиционного журналиста и активиста Рухолла Зама

Заму приговорили в конце июня к смертной казни за "разжигание насилия" во время антиправительственных акций.

В Иране казнили оппозиционного журналиста и активиста Рухолла Зама
Фото: ukrinform.ua

Сегодня, 12 декабря, в Иране казнили через повешение 42-летнего иранского журналиста и активиста Рухолла Зама.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на государственное телевидение Ирана.

Заму приговорили в конце июня к смертной казни за "разжигание насилия" во время антиправительственных акций протеста в 2017 году. Суд также признал оппозиционного журналиста виновным в сотрудничестве с разведками Израиля, США и Франции.

Во вторник, 8 декабря Верховный Суд Ирана оставил приговор в силе.

Франция и правозащитные организации осудили решение Верховного Суда, а международная организация по защите прав человека "Репортеры без границ" осудила казнь, назвав ее "очередным преступлением иранского правосудия".

Рухолла Зама был редактором оппозиционного портала AmadNews. В своем телеграм-канале он публиковал компромат на иранских чиновников.

Журналист получил убежище во Франции, где он жил и работал. Однако в октябре 2019 года его выманили в Иран, где репортера арестовал Корпус стражей исламской революции.

Напомним, в ноябре в Иране убили физика-ядерщика Мохсена Фахризаде, который, по словам премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, участвовал в разработке военной ядерной программы страны и возглавлял работы по созданию ядерных боеголовок.

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