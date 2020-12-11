Мэра Одессы Труханова госпитализировали с коронавирусом

Он заверил, что "ситуация - под контролем".

Мэр Одессы Геннадий Труханов госпитализирован с коронавирусом.

Об этом он сообщил в фейсбуке.

"Сегодня госпитализирован в инфекционную больницу. Ситуация под контролем, за что большое спасибо нашим врачам и медперсоналу", - написал Труханов.

Он отметил необходимость носить защитные маски, соблюдать социальную дистанцию и все карантинные ограничения.

"На сегодняшний день это главное оружие в борьбе с коронавирусом", - отметил Труханов.

Напомним, 9 декабря Труханов получил позитивный тест на COVID-19. Он сообщил, что пошел на самоизоляцию.

В тот же день Кабмин сообщил о введении локдауна в Украине. Он начнется с 8 января и продлится до полуночи 25 января. Также до марта продолжили режим чрезвычайной ситуации и карантинные ограничения, которые будут действовать каждый день, кроме периода локдауна.