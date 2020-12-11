Мэра Одессы Труханова госпитализировали с коронавирусом

Он заверил, что "ситуация - под контролем".

Мэра Одессы Труханова госпитализировали с коронавирусом
Фото: пресс-служба

Мэр Одессы Геннадий Труханов госпитализирован с коронавирусом.

Об этом он сообщил в фейсбуке.

"Сегодня госпитализирован в инфекционную больницу. Ситуация под контролем, за что большое спасибо нашим врачам и медперсоналу", - написал Труханов.

Он отметил необходимость носить защитные маски, соблюдать социальную дистанцию и все карантинные ограничения.

"На сегодняшний день это главное оружие в борьбе с коронавирусом", - отметил Труханов.

Напомним, 9 декабря Труханов получил позитивный тест на COVID-19. Он сообщил, что пошел на самоизоляцию.

В тот же день Кабмин сообщил о введении локдауна в Украине. Он начнется с 8 января и продлится до полуночи 25 января. Также до марта продолжили режим чрезвычайной ситуации и карантинные ограничения, которые будут действовать каждый день, кроме периода локдауна.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Минздраве назвали несколько вариантов локдаунаВ Минздраве назвали несколько вариантов локдауна
Президента Национальной академии аграрных наук Украины подозревают в получении взяткиПрезидента Национальной академии аграрных наук Украины подозревают в получении взятки
Мэр Чернигова: мне все равно с кем говорить - и с президентом, и с воромМэр Чернигова: мне все равно с кем говорить - и с президентом, и с вором
Региональные таможни стали подразделениями ДМС и получили временных руководителейРегиональные таможни стали подразделениями ДМС и получили временных руководителей
"Сейчас он нам не нужен", - Зеленский о локдауне"Сейчас он нам не нужен", - Зеленский о локдауне
Блок рекламы


Похожие новости
ЦИК официально подтвердила поражение "Слуги народа" на выборах мэра в родном городе ЗеленскогоЦИК официально подтвердила поражение "Слуги народа" на выборах мэра в родном городе Зеленского
Константин Павлов от ОПЗЖ победил на выборах мэра Кривого Рога - ОПОРАКонстантин Павлов от ОПЗЖ победил на выборах мэра Кривого Рога - ОПОРА
Зеленский рассказал президенту Литвы, как Украине удалось уменьшить прирост больных коронавирусомЗеленский рассказал президенту Литвы, как Украине удалось уменьшить прирост больных коронавирусом
Штаб кандидата Павлова заявил о его победе на выборах мэра Кривого РогаШтаб кандидата Павлова заявил о его победе на выборах мэра Кривого Рога
Садовый заболел коронавирусомСадовый заболел коронавирусом
Выборы мэра в Кривом Роге: экзит-полы показали противоречивые результаты (обновлено)Выборы мэра в Кривом Роге: экзит-полы показали противоречивые результаты (обновлено)
Украина все еще на 17-м месте по количеству больных коронавирусомУкраина все еще на 17-м месте по количеству больных коронавирусом
Премьер-министр Хорватии заболел коронавирусомПремьер-министр Хорватии заболел коронавирусом
Рада проголосовала за изменения в области соцзащиты населения в связи с коронавирусомРада проголосовала за изменения в области соцзащиты населения в связи с коронавирусом
ЦИК назначила новые выборы мэра Конотопа, где избранный городской голова умер от коронавирусаЦИК назначила новые выборы мэра Конотопа, где избранный городской голова умер от коронавируса
Последние новости
Подгружаем последние новости