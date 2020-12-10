Президента Национальной академии аграрных наук Украины подозревают в получении взятки

Сейчас пост президента НААН занимает Ярослав Гадзало.

Президента Национальной академии аграрных наук Украины подозревают в получении взятки
Фото: пресслужба Нацполіції

Офис генпрокурора сообщил о подозрении в получении неправомерной выгоды президенту Национальной академии аграрных наук Украины.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

"По данным следствия, президент НААН получил в пользование автомобиль за включение лица в список претендентов на замещение вакансий академиков Национальной академии аграрных наук Украины и дальнейшую передачу материалов по этому вопросу на рассмотрение Президиума НААН", - говорится в сообщении.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

Президента НААН подозревают в рамках ч.3 ст. 368 УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Сейчас пост президента НААН занимает Ярослав Гадзало.

Напомним, в конце ноября правоохранители разоблачили руководство Национальной академии аграрных наук Украины и ее структурных подразделений в присвоении имущества и получении неправомерной выгоды. Полицейские зафиксировали растрату земельных угодий, находившихся в ведении учреждений НААН Украины. За "крышевание" преступной деятельности руководство НААН получало неправомерное вознаграждение, в том числе элитный внедорожник.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины обнаружила тайник с большим количеством оружия, боеприпасов и взрывчатки в здании президиума Национальной академии аграрных наук. Обыски проводили для получения дополнительных доказательств по фактам завладения должностными лицами имуществом НААН.

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