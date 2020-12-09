Сбитый самолет МАУ: Иран отозвал предложение о компенсации семьям погибших

Переговоры с иранской стороной о размере компенсаций в Киеве пока не начинали.

Иран отозвал предложение о выплате семьям погибших в авиакатастрофе самолета МАУ в Тегеране, поскольку внутри страны неоднозначно восприняли решение иранского правительства выделить эти средства из фонда нацразвития.

Об этом в эфире Громадського радио заявил заместитель министра иностранных дел Евгений Енин.

"По моей информации, правительство уже отозвало это предложение (о закладывании в бюджете на следующий год 200 миллионов евро для компенсации родным погибших в авиакатастрофе - ред.), поскольку предполагалось, что 200 миллионов будут выделены именно из фонда национального развития, повлекшее серьезные внутренние дискуссии в иранском обществе. Но мы будем приветствовать планы иранского правительства зарезервировать определенную сумму средств в бюджете для выплаты компенсаций", - сказал Енин.

По его словам, переговоры с иранской стороной о размере компенсаций пока не начинали.

Сумма компенсационных выплат будет зависеть от обстоятельств катастрофы и от уровня сотрудничества и обеспечения объективного и беспристрастного расследования катастрофы, отметил замминистра.

Напомним, самолет Boeing 737-800NG авиакомпании "Международные авиалинии Украины" рейса PS752 из Тегерана в Киев был сбит вскоре после вылета из международного аэропорта столицы Ирана утром 8 января. Погибли все 176 человек, которые были в самолете, - 167 пассажиров и 9 членов экипажа.

После нескольких дней возражений в Иране официально признали вину за сбитый украинский самолет из зенитно-ракетного комплекса противовоздушной обороны, назвали это ошибкой и взяли на себя ответственность.

30 июля в Киеве с участием иранской делегации начались переговоры о компенсациях родственникам погибших.

19 октября Иран полностью признал свою вину за сбитый самолет.

В конце ноября стало известно, что в бюджет Ирана на 2021 год должны заложить 200 миллионов евро на выплату компенсаций семьям погибших. Деньги должны были вывести из Фонда национального развития.

Такое решение вызвало критику внутри страны, поскольку действующее законодательство предусматривает, что средства фонда, который наполняется за счет доходов от продажи нефти и газа, должны направляться на "устойчивое производственное богатство и производственный капитал".