Городской голова Белгорода-Днестровского нашел в своем кабинете скрытые видеокамеры

Виталий Граждан обратился в правоохранительные органы.

Городской голова Белгорода-Днестровского нашел в своем кабинете скрытые видеокамеры
Віталій Граждан
Фото: facebook.com/vitalygrazhdan

В Одесской области городской голова Белгорода-Днестровского Виталий Граждан нашел в своем кабинете скрытые камеры наблюдения и медиа-сервер к ним.

Об этом он сообщил в фейсбуке.

Граждан отметил, что три камеры нашли во время установки системы охранной сигнализации. Две из них были установлены в кабинете, еще одна - в приемной.

По мнению городского головы, камеры и сервер была установлены незаконно. Записывающие устройства якобы встроили в датчики пожарной сигнализации.

Сейчас полицейские выясняют, когда именно установили камеры, и за каким именно городским головой они должны были следить.

"Обращаюсь персонально к тем, кто был так глуп, что подумал, что я не проверю свой кабинет на наличие средств скрытой аудио и видеозаписи. Хочу вас разочаровать - ваша операция в любом случае закончилась бы провалом ... У меня есть свои версии, мы уже ведем собственное расследование, но официальное следствие покажет", - отметил Граждан.

Напомним, в марте в райсуде Херсона сообщили о попытке установить спецтехнику наблюдения.

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