Суд продлил арест Мангеру и Левину

Заказчик убийства Екатерины Гандзюк и его пособник останутся в СИЗО до 1 февраля.

Суд продлил арест Мангеру и Левину
Фото: Макс Требухов

Заказчик убийства Екатерины Гандзюк Владислав Мангер и его пособник Алексей Левин останутся в СИЗО до 1 февраля.

Соответствующее решение 4 декабря принял Днепровский районный суд города Киева, передает УНН.

"Суд постановил в удовлетворении ходатайства стороны защиты об изменении меры пресечения Мангеру и Левину отказать. Ходатайство прокурора о продлении срока содержания под стражей Мангера и Левина удовлетворить. Продлить содержание под стражей Мангеру до 1 февраля 2021 года без определения размера залога. Продлить действие меры пресечения в виде содержания под стражей Левину до 1 февраля 2021 года без определения размера залога", - сказала судья.

Напомним, 31 июля 2018 года в Херсоне активистку Гандзюк облили концентрированной серной кислотой возле ее дома. 4 ноября она умерла.

По версии следствия, Мангера подозревают в том, что он по предварительному сговору с Левиным организовал нанесение тяжких телесных повреждений Гандзюк, которые привели к ее смерти. Мангера и Левина подозревают в преступлениях по ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса. Отмечалось, что Мангер подвергался критике со стороны активистки Гандзюк, и, по убеждению следствия, именно он заказал нападение на нее.

6 июня 2019 года суд вынес приговоры исполнителям нападения на Гандзюк - они получили от 3 до 6,5 лет заключения. Отдельно судят Игоря Павловского, которого следствие считает посредником между заказчиками и исполнителями убийства. Павловский подтвердил вину Мангера в заказе убийства Гандзюк.

В ноябре Мангеру почти вдвое уменьшили залоговую сумму. Адвокаты Мангера настаивали на уменьшении залоговой суммы в связи с переквалификацией дела по заказу убийства на заказ нанесения тяжких телесных повреждений. Они просили снизить ее с 2,5 млн гривень до 148 тысяч грн.

16 июня 2020 года Мангера задержали в Херсоне и под конвоем привезли в Киев во исполнение решения Печерского районного суда Киева. Мангер просил освободить его из-под стражи и отмечал причастность к убийству генерала СБУ Даниила Доценко, который отказался от прохождения полиграфа.

18 августа в Днепровском райсуде началось первое, подготовительное заседание по вынесению приговора подозреваемым. Левин прибыл в суд полуголым и заявил, что его били.

15 октября Апелляционный суд отказался изменить меру пресечения Мангеру и Левину.

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