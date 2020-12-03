НАБУ завершило расследование в отношении экс-замглавы ГМС Пимаховой

Ее подозревают в получении $1800 взятки за содействие в предоставлении вида на жительство в Украине гражданину Вьетнама.

НАБУ завершило расследование в отношении экс-замглавы ГМС Пимаховой
Діна Пімахова
Фото: kadry.net.ua

Детективы Национального антикоррупционного бюро закончили досудебное расследование в отношении бывшей первой заместительницы главы Государственной миграционной службы Дины Пимаховой.

Об этом сообщается на сайте НАБУ.

Пимахову подозревают в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 368 УК. Ее действия квалифицированы как "просьба предоставить и получение должностным лицом, занимающим особо ответственное положение, неправомерной выгоды для себя за совершение таковым должностным лицом в интересах третьего лица любого действия с использованием служебного положения".

2 декабря 2020 года было принято решение об открытии материалов следствия стороне защиты.

Расследование ведется с ноября 2017 года. Установлено, что в июне 2017-го подозреваемая предложила организовать оформление вида на жительство в Украине гражданину Вьетнама на один год с возможностью продления срока до трех лет. За предоставление такой услуги она попросила и в дальнейшем получила $1800 взятки.

Кроме того, в августе 2017-го Пимахова предложила организовать приобретение гражданином Ирана гражданства Украины по территориальному происхождению, которое должно было подтверждаться заведомо ложными официальными документами (анализами ДНК) и устанавливаться заведомо неправосудным решением суда. Это бы позволило иностранному гражданину получить паспорт гражданина Украины и паспорт гражданина Украины для выезда за границу. В этом случае экс-заместительница главы ГМС просила неправомерную выгоду в размере $30 тыс.

Напомним, в марте 2018 года из Миграционной службы уволилась первая заместительница главы Дина Пимахова, фигурировавшая в коррупционном скандале.

В ноябре прошлого года сотрудники СБУ задержали агента НАБУ под прикрытием, который "вел" Пимахову. После этого НАБУ заявило о срыве спецоперации и обнародовало видео переговоров агента с Пимаховой, снятых скрытой камерой.

Агент НАБУ Сергей Титенков вступил в близкие отношения с Пимаховой и попытался договориться о легализации в Украине иностранцев за взятки. Та согласилась, но позже подала заявление в правоохранительные органы о провокации взятки. В январе НАБУ провело обыски в квартире Пимаховой, но сообщение о подозрении ей вручено не было.

В мае 2018 года Генпрокуратура сообщила бывшей замглавы ГМС о подозрении в получении взятки.

В декабре 2019-го Пимаховой сообщили о подозрении по делу о сорванной операции агентов НАБУ под прикрытием.

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