Патриарх Варфоломей призвал осудить Голодомор, чтобы "такие зверства не повторились в истории человечества"

Вселенский Патриарх Варфоломей в День памяти жертв Голодомора отслужил панихиду по жертвам трагедии. Патриарх призвал осудить искусственно организованный голод, чтобы "такие зверства не повторились в истории человечества".

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Сегодня мы молимся за упокой душ этих миллионов благочестивых украинцев... воспевая "вечную память" этим верующим, мы вспоминаем их трагический конец и свидетельствуем всей нашей человеческой семье, что мы никогда не должны забывать о таком ужасном голоде, а наоборот, мы должны осудить Голодомор, чтобы такие зверства не повторились в истории человечества", - говорится в проповеди Варфоломея, текст которой размещен на Facebook-странице Генерального консульства Украины в Стамбуле.

Патриарх Варфоломей отметил, что Голодомор был "хорошо спланированным геноцидом, особенно верующих людей, с целью искоренения христианской веры и Православной церкви".

"Пусть воскресший Господь даст вечный покой миллионам праведных душ, умерших в надежде воскресения в результате дьявольского Голодомора, а также из-за нынешней трагической пандемии, и пусть их вера, а также их испытания побуждают нас искоренить любую дискриминацию, несправедливость, насилие и голод в нашем мире и сделать его лучше", - сказал Варфоломей в своей проповеди.

Напомним, вчера у музея Голодомора в Киеве панихиду по жертвам трагедии отслужил митрополит Епифаний.

Украина чтит день памяти жертв голодоморов: Голодомора 1932-1933 годов - геноцида Украинского народа и массового голода 1921-1923 и 1946-1947 годов - в четвертую субботу ноября.

Осенью 1932 года коммунистическая власть начала специальную карательную операцию - массовый искусственный голод. Вследствие умышленного создания условий, несовместимых с жизнью, за несколько месяцев 1932-33 гг. в Украине погибли миллионы людей.

Страшные обстоятельства преступления и сознательный запрет ведения статистики смертности делают невозможным установление точного количества жертв. По некоторым оценкам, голодом замучены более 7 миллионов украинцев.