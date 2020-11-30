Патриарх Варфоломей призвал осудить Голодомор, чтобы "такие зверства не повторились в истории человечества"

Вселенский патриарх отслужил панихиду по жертвам Голодомора.

Патриарх Варфоломей призвал осудить Голодомор, чтобы "такие зверства не повторились в истории человечества"
Фото: facebook.com/CGUinIstanbul

Вселенский Патриарх Варфоломей в День памяти жертв Голодомора отслужил панихиду по жертвам трагедии. Патриарх призвал осудить искусственно организованный голод, чтобы "такие зверства не повторились в истории человечества".

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Сегодня мы молимся за упокой душ этих миллионов благочестивых украинцев... воспевая "вечную память" этим верующим, мы вспоминаем их трагический конец и свидетельствуем всей нашей человеческой семье, что мы никогда не должны забывать о таком ужасном голоде, а наоборот, мы должны осудить Голодомор, чтобы такие зверства не повторились в истории человечества", - говорится в проповеди Варфоломея, текст которой размещен на Facebook-странице Генерального консульства Украины в Стамбуле.

Патриарх Варфоломей отметил, что Голодомор был "хорошо спланированным геноцидом, особенно верующих людей, с целью искоренения христианской веры и Православной церкви".

"Пусть воскресший Господь даст вечный покой миллионам праведных душ, умерших в надежде воскресения в результате дьявольского Голодомора, а также из-за нынешней трагической пандемии, и пусть их вера, а также их испытания побуждают нас искоренить любую дискриминацию, несправедливость, насилие и голод в нашем мире и сделать его лучше", - сказал Варфоломей в своей проповеди.

Напомним, вчера у музея Голодомора в Киеве панихиду по жертвам трагедии отслужил митрополит Епифаний.

Украина чтит день памяти жертв голодоморов: Голодомора 1932-1933 годов - геноцида Украинского народа и массового голода 1921-1923 и 1946-1947 годов - в четвертую субботу ноября.

Осенью 1932 года коммунистическая власть начала специальную карательную операцию - массовый искусственный голод. Вследствие умышленного создания условий, несовместимых с жизнью, за несколько месяцев 1932-33 гг. в Украине погибли миллионы людей.

Страшные обстоятельства преступления и сознательный запрет ведения статистики смертности делают невозможным установление точного количества жертв. По некоторым оценкам, голодом замучены более 7 миллионов украинцев.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Министр культуры Ткаченко предлагает локдаун на две недели на зимние праздникиМинистр культуры Ткаченко предлагает локдаун на две недели на зимние праздники
МИД Беларуси заявил о подготовке санкций против некоторых официальных лиц УкраиныМИД Беларуси заявил о подготовке санкций против некоторых официальных лиц Украины
Арахамия получил отрицательный тест на COVID-19 и выходит на работуАрахамия получил отрицательный тест на COVID-19 и выходит на работу
Лукашенко обвинил власти Украины в попытках задушить БеларусьЛукашенко обвинил власти Украины в попытках задушить Беларусь
Назван наиболее вероятный кандидат на кресло министра обороны СШАНазван наиболее вероятный кандидат на кресло министра обороны США
Блок рекламы


Похожие новости
Возле музея Голодомора отслужили панихиду по жертвам трагедииВозле музея Голодомора отслужили панихиду по жертвам трагедии
Проект комплекса Национального музея Голодомора-геноцида дофинансируютПроект комплекса Национального музея Голодомора-геноцида дофинансируют
Украина чтит сегодня память жертв голодоморовУкраина чтит сегодня память жертв голодоморов
Глава Фонда госимущества призвал разблокировать большую приватизациюГлава Фонда госимущества призвал разблокировать большую приватизацию
Порошенко призвал политические лагеря во Львове к сотрудничествуПорошенко призвал политические лагеря во Львове к сотрудничеству
Уруский посетил зону ООС, чтобы оценить ситуацию с вооружениемУруский посетил зону ООС, чтобы оценить ситуацию с вооружением
Активисты устроили автопробег в "Феофанию", чтобы объявить свои требования ЗеленскомуАктивисты устроили автопробег в "Феофанию", чтобы объявить свои требования Зеленскому
Шмыгаль призвал лидеров церквей не допустить вспышки ковида в период зимних праздниковШмыгаль призвал лидеров церквей не допустить вспышки ковида в период зимних праздников
Умер патриарх Сербский ИринейУмер патриарх Сербский Ириней
Палата представителей Конгресса США призвала к санкциям из-за отравления НавальногоПалата представителей Конгресса США призвала к санкциям из-за отравления Навального
Последние новости
Подгружаем последние новости